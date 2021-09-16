Почему в Бердске и России стали убивать женщин: Психолог объяснил поведение маньяков

За последний год случаев убийств и покушений в городах России становится все больше и больше. Исключением не стал и Бердск. В этом материале "Курьер. Среда. Бердск" решил рассказать о трех самых опасных случаев жестокости бердчан к своим землякам, причинах покушения на жизнь другого человека и способах подавления внутренней агрессии.
1. Убийство Ирины Синельниковой
Одно из хладнокровных событий произошло в начале 2019 года. Двое бердчан Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска. Во время "тестирования" автомобиля мужчины напали на Ирину, оглушив электрошокером, а после удушая удавкой. Ирина боролась за жизнь до последнего, удушения производили несколько раз. Как полагает следствие, фигуранты уголовного дела еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами, но Синельникова стала первой и последней жертвой душегубов. Тело бердчанки бросили в глуши Кемеровской области. Ирину нашли спустя время мертвой. Тело направили родственникам и мужу Ирины. К слову, преступники знали, что у женщины двое детей 4 и 10 лет. Об этом она рассказала сама, когда рассказывала об автомобиле. По версии следователей, за машину Фурсов и Белоусов выручили 150 тысяч рублей, быстро продав "Пежо" на Кузбассе по дешевке. Родственники утверждают, что у Ирины пропали золотые украшения, документы и телефон. По завершении следствия, судья Кемеровского областного суда в начале 2021 года огласил приговора Фурсову и Белоусову. Осужденные будут отбывать наказание - 21 год и 18 лет строго режима - в разных колониях, так как первый является бывшим сотрудником полиции.
2. Убийство Галины Сырмолотовой
Пожилая женщина была найдена полураздетой и мертвой в парке Победы Бердска 14 сентября 2020 года. Источник редакции сообщал об основании полагать, что над женщиной совершались насильственные действия. Под следствием оказался сын друга семьи Алексей Панарин. Органами предварительного следствия Панарин обвиняется в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из личных неприязненных отношений, с силой схватил Сырмолотову обеими руками за волосы и нанёс ей множественные удары в голову. На допросе подозреваемый пояснил, что в тот роковой день он якобы распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки, однако близкая подруга Галины это отрицает. У погибшей было с собой ведро с грибами. Возможно, что убийца выследил 78-летнюю Сырмолотову и требовал с нее деньги, которые погибшая получала за мужа-военного. Подруга отметила, что у Галины было изуродовано лицо и переломаны все кости словно убийца танцевал на погибшей танец смерти. В настоящее время Алексей Панарин находится под стражей в СИЗО.
3. Убийство Марии Фомичевой
29-летняя Мария Фомичева погибла в ходе семейно-бытового конфликта с мужем Александром, которому на тот момент было 39 лет. Инцидент произошел 29 марта 2021 года. По словам соседей, Александр Фомичев не раз был зачинщиком ссор. В очередной раз не выдержав оскорблений Мария обратилась в полицию. Те явились в квартиру и задержали агрессивного супруга, однако после профилактической беседы отпустили домой. Когда через несколько часов в полицию вновь поступили сообщения о ссоре уже от соседей пары, полицейские не отреагировали, проявив, по мнению следователей регионального СУ СКР, халатность. Через несколько часов Александр сам позвонил в полицию и сознался в убийстве. В отношении супруга Марии и дежурного, не отреагировавшего на поступивший звонок, возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, преступник нанес своей жертве не менее пяти ударов ножом, отчего та скончалась, а также порезал лицо собственному отцу, который проживал в той же квартире. У пары остались шестилетняя дочь и трехлетний сын. В момент трагедии их не было дома.
Мнение психолога
Интегральный психолог-консультант Владимир Агастьянов предоставил изданию "Курьер. Среда. Бердск" комментарий о возможных причинах подтолкнувших убийц на отчаянный шаг.
Как отметил Владимир, каждая ситуация произошедшая в бердской семье индивидуальна и для того, чтобы говорить о ней следует тщательно разобраться. При всем при этом, в современном обществе существует несколько обстоятельств, из-за которых у людей возникает неконтролируемая агрессия.
Первая причина
Если такие убийства, тем более женщин мужчинами происходят, то это говорит о высокой криминализации среды. Поскольку мы живем в такой либеральной среде, отсутствуют определенные принципы воспитания. В Советское время такого не было. Существовали определенные духовно-идеологические принципы. Сейчас это отсутствует и дальше будет больше хуже, если государство не начнет планомерно проводить образовательную политику, где к женщине должны проявлять уважение, где учат производить контроль над агрессией.
Вторая причина
Большая проблема - это, конечно, агрессия. Данные типы личности присутствуют в нашем общество. Среди женщин распространено мазохическое расстройство личности. Женщина, проще говоря, входит в состояние жертвы и готова бесконечно долго терпеть издевательства мужчины над собой. Мужчина, те временем, чувствует, что все позволяется и его могут сколько угодно терпеть.
Третья причина
Во всех религиях убийство считается крайним грехом. То, что убийства сейчас происходят, это говорит о том, что наша современная религия утратила бразды правления обществом. Раньше представители церкви больше регулировали общество. Сейчас религия превращается в некую секту, где люди живут со своими принципами, а мораль и нравственные критерии уже не транслируются. Почему это происходит? Люди, которые, казалось бы, должны стать флагманами, в свое время ушли и закрылись. Кто-то ушел в монастырь, другие еще куда-то. Не взаимодействуют сейчас представители религии с молодежью, а если контакт и происходит, то говорят: "Ты грешен". Если человеку изначально это внушается, то он и думает, что позволено ему что угодно.
Как избежать агрессии
Для того, чтобы спастись от неконтролируемой злости рекомендуется пройти когнитивно-психологическую терапию. Распространенными причинами агрессии являются определенные принципы ее допущения. Если человек разрешил себе убийство, то это значит. что у него есть какие-то оправдания по этому поводу. Оправдания - это базовые убеждения, лежащие на глубинном подсознательном уровне.
Уровень криминальной среды
Отметим, что Новосибирск оказался на втором месте в списке самых криминальных городов России за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом сообщали аналитики сервиса Numbeo. На первом месте оказался Екатеринбург, а на третьем – Санкт-Петербург.