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16.09
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В Новосибирской области за сутки скончались 13 пациентов от коронавируса

4:17:279/16/2021Фото: Pixabay
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В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 666 пациентов, в том числе 38 детей.

Статистика коронавируса о Новосибирской области

На 16 сентября в регионе под наблюдением врачей находятся 169 новых пациентов, а 113 человек полностью выздоровели. Всего зарегистрировано 61 198 случаев коронавируса, в том числе у 4 851 ребенка, 49 214 пациентов выздоровели.

Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте от 61 года до 83 лет и женщины в возрасте от 47 до 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 828 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 666 пациентов, в том числе 38 детей.

В отделениях реанимации находятся 132 человека. На ИВЛ – 17 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 445 786 тестов на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 285 обращений.

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