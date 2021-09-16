В Новосибирской области за сутки скончались 13 пациентов от коронавируса

На 16 сентября в регионе под наблюдением врачей находятся 169 новых пациентов, а 113 человек полностью выздоровели. Всего зарегистрировано 61 198 случаев коронавируса, в том числе у 4 851 ребенка, 49 214 пациентов выздоровели.
Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте от 61 года до 83 лет и женщины в возрасте от 47 до 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 828 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 666 пациентов, в том числе 38 детей.
В отделениях реанимации находятся 132 человека. На ИВЛ – 17 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 2 445 786 тестов на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 285 обращений.