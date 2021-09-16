Взрыв в отделении полиции Воронежа попал на видео. Преступника ищут на вертолетах

СК по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту убийства семьи и посягательства на жизнь полицейских.
По информации СМИ, бывший ЧОПовец «Эко-Нива- Агро» сначала убил знакомую семью, а потом отправился в отделение полиции, где взорвал бомбу и уехал в направлении г. Острогожска. Машина зарегистрирована на 34-летнего Владимира Страхова из Борисоглебска и числится в угоне.
Полицейский в отделении получил осколочное ранение в ногу, его жизни ничто не угрожает. Преступника ищут, задействованы поисковые вертолёты.
Как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», были расстреляны еще несколько человек. Погибшие уже опознаны: это местная жительница Гулистан Ибрагимова и двое её детей, одна из них – пятилетняя девочка. Все трое были застрелены. Сейчас следователи ищут доказательства, что два преступления могут быть связаны между собой.
Полиция в Воронежской области сейчас в полной боевой готовности, так как вооруженный преступник еще не найден и представляет опасность для окружающих.