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Взрыв в отделении полиции Воронежа попал на видео. Преступника ищут на вертолетах

4:48:019/16/2021Фото: ТК "MASH"
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Полицейский в отделении получил осколочное ранение в ногу, его жизни ничто не угрожает.

Фото с места ЧП

СК по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту убийства семьи и посягательства на жизнь полицейских.

По информации СМИ, бывший ЧОПовец «Эко-Нива- Агро» сначала убил знакомую семью, а потом отправился в отделение полиции, где взорвал бомбу и уехал в направлении г. Острогожска. Машина зарегистрирована на 34-летнего Владимира Страхова из Борисоглебска и числится в угоне.

Полицейский в отделении получил осколочное ранение в ногу, его жизни ничто не угрожает. Преступника ищут, задействованы поисковые вертолёты.

Как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», были расстреляны еще несколько человек. Погибшие уже опознаны: это местная жительница Гулистан Ибрагимова и двое её детей, одна из них – пятилетняя девочка. Все трое были застрелены. Сейчас следователи ищут доказательства, что два преступления могут быть связаны между собой.

Полиция в Воронежской области сейчас в полной боевой готовности, так как вооруженный преступник еще не найден и представляет опасность для окружающих.

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