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В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка отравилась парами хлора во время купания

5:14:399/16/2021Фото: Pixabay
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Девочка решила принять утреннюю ванну, но потом стала нехорошо себя чувствовать.

Девочка лежит с отравлением в больнице

15 сентября стало известно о сильном отравлении в Санкт-Петербурге. Одиннадцатилетнюю школьницу увезли в больницу из-за отравления хлором дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, девочка решила принять утреннюю ванну, но потом стала нехорошо себя чувствовать. Вечером ребенок почувствовал себя совсем плохо, из-за чего родители вызвали скорую помощь. Девочку привезли в стационар с отравлением.

Сотрудники следственного комитета выяснили, что в ванной родители девочки держали пакет с хлоркой. Во время принятия ванны в него попали капли воды и началась химическая реакция с испарением паров в воздух.

Напомним, ранее в Уфе четырнадцатилетняя школьница скончалась в больнице после того, как, развлекаясь с друзьями, понюхала газ из баллончика. Врачам не удалось спасти девушку. Девочка умерла в тот же день, не приходя в сознание.

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