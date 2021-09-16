Мощный удар тока пронзил рабочего на заводе в Новосибирске: С сильными ожогами он попал в реанимацию

На заводе "НЗХК-Энергия" произошло ЧП - одного из работников ударило током. В Новосибирской областной больнице на Немировича-Данченко в реанимации находится работник завода «НЗХК-Энергия», пострадавший после происшествия на заводе, - это 62-летний мужчина, который работает бригадиром.
— Сотрудник «НЗХК-Энергия» получил ожоги на территории ООО «НЗХК-Инжиниринг» в подстанции, в которой находятся два кабеля напряжением в 10 тысяч вольт, его ударило электрическим током. При госпитализации ему было диагностированы электроожоги 2-й и 3-й степени лица, шеи, правой руки и правой ноги. Это по словам свидетелей происшествия, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
О том, что пострадавший бригадир стало известно после сообщения одного из работников завода, который пожелал остаться анонимным.
— Ожоги он получил серьезные, это может иметь последствия. При таких травмах врачи наблюдают несколько дней и только потом делают заключение, — отметил коллега пострадавшего мужчины.
Травмы, полученные от удара током, очень серьезные - это подтверждают в больнице, медики добавили, что степень поражения участков тела пострадавшего очень глубокая.
На заводе была создана комиссия, которая проводит собственное расследование ЧП. В СК сообщили, что начата проверка происшествия.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 26 августа в Бердском лесхозе от удара током погиб 66-летний водитель. Пострадали двое 18-летных юношей. Одному из них - Алексею Симону - ампутировали пальцы на ногах.