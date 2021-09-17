4 способа загадать желание в первое осеннее Полнолуние 21 сентября 2021 года

Итак, 21 сентября наступает самое яркое полнолуние в году - Урожайная Луна. Она так названа, потому что в этот период люди на своих огорода завершают урожайный сезон. В этом случае Луна служит самой настоящей помощнице - благодаря ее свету, крестьяне могут дольше работать в этот день, чтобы успеть все сделать до наступления холодов. Так же Урожайное полнолуние наступает до праздника Равноденствия, которое будет в 2021 году 23 сентября. Если бы полнолуние наступило чуть позже или наоборот слишком рано, то называлась бы иначе. Если октябрьское полнолуние происходит ближе к равноденствию, чем сентябрьское, вместо этого оно получает название “Уборочная луна”. В этом случае сентябрьское полнолуние называют Кукурузной Луной.
4 способа загадать желание на Урожайную Луну
- Запишите или нарисуйте свои 10 лучших пожеланий на листе бумаги. Для этого вы можете использовать обычную синюю или черную ручку или чернильную ручку или попробовать цветные ручки или карандаши: чем больше энергии вы вкладываете в процесс, тем лучше будут ваши результаты.
- Загадайте желание во время обряда очищения с помощью благовоний. Для этого чаще всего используют пучки шалфея. Для начала зажгите свечу и сформулируйте желание. Зажгите свой шалфей (или благовония, если это все, что у вас есть) и задуйте его, чтобы просто поднимался дым. Обеими руками продержите дым над головой, к сердцу и вниз, чтобы очиститься. Затем распространите дым по всему дому во все углы, включая шкафы, гардеробные, нижние и верхние углы комнат.
- Полнолуние и медитация-прекрасные партнеры. Поскольку полнолуние выводит эмоции на высоту, что может быть лучше, чем дать освободиться им из вашего тела, чем с помощью глубокого упражнения, открывающего сердце. Для этого сядьте так как вам удобно, желательно напротив лунного света. Отпустите все мысли и начните чувствовать свое тело. Начиная с пят и заканчивая глазами, которые вы откроете в конце. Первая мысль и желание, которое придет вам на ум - будет правильным и скоро сбудется.
- Запишите на бумаге и положите себе под подушку ваше желание. Когда будете ложиться спать, не переставая думайте о нем. Тогда, во сне к вам может прийти решение: как исполнить это желание, что вам в действительности нужно и что необходимо сделать.