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Подробности гибели рабочего в Красноярске: он прокладывал частную канализацию, когда его завалило землей

2:22:149/17/2021Фото: Pixabay
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После того как экскаватор вынул грунт, двое мужчин спустились в траншею. Тут ее стенки обрушились, и их засыпало землей. Глубина ямы была 4 метра.

Один рабочий погиб

Вечером, в 9:12, 16 сентября в МЧС Красноярска поступило сообщение о ЧП на Северном шоссе. Двух рабочих достали из-под земли. Одного из них спасти не удалось. Ему было 30 лет. Второму повезло больше, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, на выезде из города в сторону Солонцов произошла трагедия: двух рабочих засыпало землей в траншее, один из них погиб. Региональный следственный комитет начал проверку по этому факту.

Предварительно следователи рассказали, что трое мужчин в отдельном порядке по найму копали траншею для трубопровода канализации в частном секторе. После того как экскаватор вынул грунт, двое мужчин спустились в траншею. Тут ее стенки обрушились, и их засыпало землей. Глубина ямы была 4 метра.

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