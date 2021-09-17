Подробности гибели рабочего в Красноярске: он прокладывал частную канализацию, когда его завалило землей

Вечером, в 9:12, 16 сентября в МЧС Красноярска поступило сообщение о ЧП на Северном шоссе. Двух рабочих достали из-под земли. Одного из них спасти не удалось. Ему было 30 лет. Второму повезло больше, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, на выезде из города в сторону Солонцов произошла трагедия: двух рабочих засыпало землей в траншее, один из них погиб. Региональный следственный комитет начал проверку по этому факту.
Предварительно следователи рассказали, что трое мужчин в отдельном порядке по найму копали траншею для трубопровода канализации в частном секторе. После того как экскаватор вынул грунт, двое мужчин спустились в траншею. Тут ее стенки обрушились, и их засыпало землей. Глубина ямы была 4 метра.