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Можно ли убираться дома, работать и ходить на кладбище 19 сентября в праздник чуда Архистратига Михаила?

5:00:499/18/2021Фото: pixabay.com
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После того как Архангел Михаил спас свою церковь от потопа, он вознесся на небеса, и Архипп прославил его и Господа.

Архангел ударил посохом по большому камню возле алтаря и осенил его крестным знамением

19 сентября 2021 года православные верующие вспоминают чудо, которое совершил самый главный среди ангелов - Архангел Михаил.

Однажды с одним из жителей города Лаодикии случилась беда. Его любимая дочь онемела и долго не могла исцелиться. Но, благодаря видению, которое случилось у отца девушки ночью - все изменилось. Когда он готовился ко сну поздно ночью, то к нему пришел Архангел Михаил и рассказал об источнике, из которого нужно было набрать святой воды и дать попить дочери. На следующее утро мужчина так и поступил. И случилось чудо - его дочь стала говорить. В честь этого невероятного события, мужчина построил Храм в честь Архангела Михаила прямо у святого источника. В последствии, все приходили к нему, и кто искренне желал вылечиться - сразу выздоравливали.

Благочестивый человек по имени Архипп служил в церкви Архангела Михаила 60 лет. Многие люди пришли к принятию истинного Бога через его учение о Христе, а также через его собственный благочестивый образ жизни. Архипп никогда не покидал церковь и всегда продолжал там служить, и именно поэтому язычники ненавидели его еще больше, чем других христиан, живущих в этой местности. Они решили убить человека и одновременно разрушить церковь, соединив два горных потока вместе и направив их к церкви. Когда Архипп узнал об этом, он взмолился от всего сердца. Когда Архипп молился, он услышал голос, приказывающий ему покинуть церковь. Сделав это, он увидел великого защитника христиан – Архангела Михаила.

Архангел ударил посохом по большому камню возле алтаря и осенил его крестным знамением. Земля задрожала, и камень распался на две части, образовав большое ущелье.

Язычники, ставшие свидетелями этих событий, были в ужасе от чуда. После того как Архангел Михаил спас свою церковь от потопа, он вознесся на небеса, и Архипп прославил его и Господа.

В праздник не рекомендуется убираться, работать на огороде и шить. Считается, что так можно навлечь на себя наказание. Лучше всего этот день проводить со своей семьей в доброй и приятной обстановке, не опуская какой-либо ругани, сквернословия и плохих дел.

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