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Еще 5 человек заразились коронавирусом за сутки на 18 сентября в Бердске: Сейчас болеют 144 бердчанина

2:43:059/18/2021Фото: Nso.ru
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По информации оперштаба, сейчас в Бердске под медицинским наблюдением находятся 326 жителей. Излечились от коронавируса за все время пандемии 2290 бердчан.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в субботу в городском оперативном штабе, за последние сутки на 18 сентября в Бердске выявили 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 бердчан достигло 2434.

Судя по статистике, в сентябре суточный прирост ковидных пациентов составляет 5-6 человек. В августе и июле их число доходило до 7-8.

Впрочем, главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская предсказывала начало четвертой волны коронавируса в конце сентября или начале октября. Поэтому цифры скоро могут вырасти.

По информации оперштаба, сейчас в Бердске под медицинским наблюдением находятся 326 жителей. Излечились от коронавируса за все время пандемии 2290 бердчан. Следовательно, на 18 сентября болеют в городе 144 человека.

За прошедшие сутки медики взяли еще  130 тестов. Ковид-статус "новеньких" станет известен через пару дней.

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