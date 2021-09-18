Еще 5 человек заразились коронавирусом за сутки на 18 сентября в Бердске: Сейчас болеют 144 бердчанина

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в субботу в городском оперативном штабе, за последние сутки на 18 сентября в Бердске выявили 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 бердчан достигло 2434.
Судя по статистике, в сентябре суточный прирост ковидных пациентов составляет 5-6 человек. В августе и июле их число доходило до 7-8.
Впрочем, главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская предсказывала начало четвертой волны коронавируса в конце сентября или начале октября. Поэтому цифры скоро могут вырасти.
По информации оперштаба, сейчас в Бердске под медицинским наблюдением находятся 326 жителей. Излечились от коронавируса за все время пандемии 2290 бердчан. Следовательно, на 18 сентября болеют в городе 144 человека.
За прошедшие сутки медики взяли еще 130 тестов. Ковид-статус "новеньких" станет известен через пару дней.