Магнитная буря 18 сентября 2021 года: космическая погода продолжает испытывать метеопатов

Магнитная активность, резко начавшаяся 17 сентября, продолжает бушевать сегодня, 18 сентября 2021 года. Напомним, вчера с утра произошел резкий солнечный всплеск, от чего на Землю обрушилось геомагнитное возмущение с мощностью в три балла в первой половине дня и четыре - во второй. Сегодня обстановка не улучшилась, с ночи на Землю воздействует магнитная буря с силой в четыре балла, которая, впрочем, должна немного ослабнуть к 16:00 по Новосибирску. Но ненадолго - спустя три часа она снова вернется, но уже с не такой мощностью, что была с утра. Так буря будет действовать до 22:00 по новосибирскому времени, а затем вовсе прекратится и даст немного отдохнуть людям, подверженным метеозависимости.
По исследованиям ученых, каждый третий человек на Земле страдает от метеозависимости.
Во время воздействия магнитных бурь выработка мелатонина снижается. А ведь именно он отвечает за иммунную систему и биоритмы человека. В результате возникает гормональный дисбаланс. Кроме того, начинает плохо работать сердечно-сосудистая система. Человек может чувствовать низкое или учащенное сердцебиение, высокое кровяное давление. В то же время кислород плохо поступает в мозг в достаточном количестве. Человек может испытывать бессонницу, боли в суставах, мигрени, подавленное настроение.
Что чаще испытывают наши читатели:
- С самого утра с повышенным давлением и пульсом, также невроз и недомогание.
- У меня в магнитную бурю состояние, как перед гриппом.
- Очень сильно начинает менять давление.
- У меня возникает чувство тревоги непонятно откуда.
Как справиться с резким геоударам метеочувствительным?
- Держите необходимые лекарства под рукой – они вам могут понадобиться в эти дни.
- Больше спите, отдыхайте, расслабляйтесь.
- Меньше алкоголя и больше воды! Травяные чаи помогут пережить трудное время, но лучше воздержаться от кофе или хотя бы ограничить его потребление.
- Не переедайте, но и не голодайте. Никакого фастфуда, жирной пищи, копченостей, соленой пищи. Отдавайте приоритет овощам, фруктам, злакам, морепродуктам и курице. Оставьте тяжелую пищу на другие дни.
- Будьте осторожны при вождении и работе с механизмами.
- Больше гуляйте, хорошо проветривайте комнаты.