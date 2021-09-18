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Магнитная буря 18 сентября 2021 года: космическая погода продолжает испытывать метеопатов

10:45:249/17/2021Фото: pixabay.com
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Сегодня обстановка не улучшилась, с ночи на Землю воздействует магнитная буря с силой в четыре балла, которая, впрочем, должна немного ослабнуть к 16:00 по Новосибирску.

18 сентября - ожидается солнечная активность в четыре балла

Магнитная активность, резко начавшаяся 17 сентября, продолжает бушевать сегодня, 18 сентября 2021 года. Напомним, вчера с утра произошел резкий солнечный всплеск, от чего на Землю обрушилось геомагнитное возмущение с мощностью в три балла в первой половине дня и четыре - во второй. Сегодня обстановка не улучшилась, с ночи на Землю воздействует магнитная буря с силой в четыре балла, которая, впрочем, должна немного ослабнуть к 16:00 по Новосибирску. Но ненадолго - спустя три часа она снова вернется, но уже с не такой мощностью, что была с утра. Так буря будет действовать до 22:00 по новосибирскому времени, а затем вовсе прекратится и даст немного отдохнуть людям, подверженным метеозависимости.

По исследованиям ученых, каждый третий человек на Земле страдает от метеозависимости.

Во время воздействия магнитных бурь выработка мелатонина снижается. А ведь именно он отвечает за иммунную систему и биоритмы человека. В результате возникает гормональный дисбаланс. Кроме того, начинает плохо работать сердечно-сосудистая система. Человек может чувствовать низкое или учащенное сердцебиение, высокое кровяное давление. В то же время кислород плохо поступает в мозг в достаточном количестве. Человек может испытывать бессонницу, боли в суставах, мигрени, подавленное настроение.

Что чаще испытывают наши читатели:

- С самого утра с повышенным давлением и пульсом, также невроз и недомогание.

- У меня в магнитную бурю состояние, как перед гриппом.

- Очень сильно начинает менять давление.

- У меня возникает чувство тревоги непонятно откуда.

Как справиться с резким геоударам метеочувствительным?


  • Держите необходимые лекарства под рукой – они вам могут понадобиться в эти дни.
  • Больше спите, отдыхайте, расслабляйтесь.
  • Меньше алкоголя и больше воды! Травяные чаи помогут пережить трудное время, но лучше воздержаться от кофе или хотя бы ограничить его потребление.
  • Не переедайте, но и не голодайте. Никакого фастфуда, жирной пищи, копченостей, соленой пищи. Отдавайте приоритет овощам, фруктам, злакам, морепродуктам и курице. Оставьте тяжелую пищу на другие дни.
  • Будьте осторожны при вождении и работе с механизмами.
  • Больше гуляйте, хорошо проветривайте комнаты.

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