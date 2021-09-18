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Сбудется 100%: Проверенный способ загадать заветное желание в Полнолуние

3:00:499/18/2021Фото: pixabay.com
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Большинство взрослых быстро сдаются, и их тайные желания так и остаются где-то в подсознании.

Полная луна утверждает мощное гравитационное притяжение на Земле, которое пробуждает как творческие, так и интуитивные энергии

20 сентября 2021 года на небосклоне засветит Полная Луна - Урожайная Луна. Это время когда полная луна Рыб будет находиться ближе всего к Нептуну в небе, усиливая эмоциональную чувствительность, сострадание и экстрасенсорные способности. Это может привести к красочным, открывающим глаза снам-ночью или днем — и захватывающей, потусторонней творческой энергии. Цель: помочь вам отодвинуть логику на задний план, настроиться на свой внутренний свет и направить его на пользу творчества.

Полнолуние наступает, когда мужская энергия солнца освещает весь лик женской луны. В течение этого времени Луна и Солнце находятся на противоположных сторонах Земли.

Полная луна утверждает мощное гравитационное притяжение на Земле, которое пробуждает как творческие, так и интуитивные энергии. В древние времена полнолуние считалось причиной сверхъестественных превращений.

Таким образом - как солнце освещает своими лучами луну, полная луна освещает и подчеркивает то, над чем вы работали с начала новолуния.

Чтобы правильно загадать желание в Полнолуние, необходимо знать все практические советы астрологов. Выделяется из всех советов один самый действенный и проверенный:


  • Время, когда вы загадываете желание - очень важно. Поэтому необходимо именно в полнолуние загадывать желание
  • Чтобы ваше желание определенно сбылось, выразите его как можно точнее.
  • Подумайте, о чем бы вы спросили Вселенную прямо сейчас.
  • Нарисуйте или найдите готовую картинку желаемой вещи или вырежьте из журнала фотографию того, как ваши желания сбываются в одночасье.
  • Желание должно быть только для вас;
  • Не просите ничего за своих друзей или родственников - они могут лично обратиться за помощью ко Вселенной.
  • Желание необходимо формулировать в настоящем времени
  • Еще одно условие-отсутствие каких-либо отрицаний.

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