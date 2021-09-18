Сбудется 100%: Проверенный способ загадать заветное желание в Полнолуние

20 сентября 2021 года на небосклоне засветит Полная Луна - Урожайная Луна. Это время когда полная луна Рыб будет находиться ближе всего к Нептуну в небе, усиливая эмоциональную чувствительность, сострадание и экстрасенсорные способности. Это может привести к красочным, открывающим глаза снам-ночью или днем — и захватывающей, потусторонней творческой энергии. Цель: помочь вам отодвинуть логику на задний план, настроиться на свой внутренний свет и направить его на пользу творчества.
Полнолуние наступает, когда мужская энергия солнца освещает весь лик женской луны. В течение этого времени Луна и Солнце находятся на противоположных сторонах Земли.
Полная луна утверждает мощное гравитационное притяжение на Земле, которое пробуждает как творческие, так и интуитивные энергии. В древние времена полнолуние считалось причиной сверхъестественных превращений.
Таким образом - как солнце освещает своими лучами луну, полная луна освещает и подчеркивает то, над чем вы работали с начала новолуния.
Чтобы правильно загадать желание в Полнолуние, необходимо знать все практические советы астрологов. Выделяется из всех советов один самый действенный и проверенный:
- Время, когда вы загадываете желание - очень важно. Поэтому необходимо именно в полнолуние загадывать желание
- Чтобы ваше желание определенно сбылось, выразите его как можно точнее.
- Подумайте, о чем бы вы спросили Вселенную прямо сейчас.
- Нарисуйте или найдите готовую картинку желаемой вещи или вырежьте из журнала фотографию того, как ваши желания сбываются в одночасье.
- Желание должно быть только для вас;
- Не просите ничего за своих друзей или родственников - они могут лично обратиться за помощью ко Вселенной.
- Желание необходимо формулировать в настоящем времени
- Еще одно условие-отсутствие каких-либо отрицаний.