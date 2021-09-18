Календарь православных праздников в октябре 2021

Все православные праздники-это особые даты для всех христиан. В такие дни они посвящают себя Господу, полностью отказываются от суеты, присущей всему мирскому, читают молитвы и совершают предписанные обряды. Самые важные-это самые важные церковные даты. К ним относятся Рождество и Пасха.
При этом за любым из праздников стоит особый статус, в котором также царит особая духовная атмосфера, столь почитаемая верующими.
Стоит отметить, также, что в современном мир праздники Православной Церкви немного изменились, но, несмотря на это, традиции остались неизменными. Кроме того, некоторые из главных дат перешли в категорию выходных дней, и даже заимели государственный статус. Это законодательно закреплено почти в каждой стране, жители которой исповедуют христианскую религию.
В октябре отмечается 107 православных церковных праздников. Наиболее важные из них: