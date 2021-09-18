Вброс бюллетеней заподозрили на выборах в Бердске: УИК без наблюдателей переписал протокол, увеличив число голосовавших

В участковой избирательной комиссии №1330, которая находится в школе №10 Бердска, кандидат в депутаты и наблюдатели обнаружили нарушения. И сообщили об этом в ТИК.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск», кандидат от КПРФ по округу №3 Камиль Джафаров, на утро 18 сентября появился новый протокол по итогам прошедшего дня голсования, где число бюллетеней почему-то больше.
- После того, как все наблюдатели разошлись по домам после окончания голосования и официальной работы 17 сентября, в 9 часу вечера члены УИК остались работать дальше. В результате их работы к 8:00 18 сентября было подготовлено решение, аннулирующее акт, подписанный наблюдателями по количеству проголосовавших на момент 20.00. К общему количеству проголосовавших добавилось еще 12 человек, - сообщил Джафаров.
Он полагает, что бюллетени вбросили, когда наблюдать было некому.
Такие выводы опровергла председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина. По ее словам, члены участкового избиркома просто ошиблись. Хотя началась проверка инцидента. Как считает глава ТИК, вбросить бюллетени невозможно, поскольку на всех участках ведется круглосуточная видеозапись.
- Сейчас разбираемся. Скорее всего, члены комиссии что-то напутали, когда подводили итоги. Поэтому и приняли утром такое решение (аннулировали вчерашний акт — прим. ред.). Видеозаписи есть, можно посмотреть, кто что вбрасывал. Камеры работают круглосуточно, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина в субботу.
По ее словам, 18 сентября в ТИК не поступало жалоб от кандидатов и избирателей на нарушение выборного законодательства. Накануне, в первый день голосования, заявления поступали, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но в субботу, как выяснилось, заметившие нарушения жалуются сразу в бердскую полицию.
Напомним, что кандидаты в депутаты бердского горсовета заметили разъезжающие по Микрорайону две машины, люди из которых предлагали деньги взамен на голос. Очевидцы сообщили в отдел МВД по Бердску, где начали розыск подозрительных авто.
Самым популярным методом борьбы с конкурентами на этих выборах стала расклейка плакатов соперников от их имени в неположенных местах. - Кандидатский штаб печатает агитационные материалы конкурентов, расклеивает их по всему округу, где нельзя, а потом жалуется в избирком и полицию на нарушение, - рассказал технологию один из баллотирующихся на местных выборах. - Кандидаты ходят и срываю эту макулатуру мешками.