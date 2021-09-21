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Почему рак легких поражает некурящих? Причины называют ученые в новом исследовании - это виновато пассивное курение?

10:00:539/20/2021Фото: pxhere.com
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Новое исследование предполагает, что некурящие, у которых диагностирован рак легких, могут развиться из-за естественных процессов в их организме.

сигарета
Некурящие, у которых диагностирован рак легких, могут развить это заболевание из-за естественных процессов в их организме, а не из-за пассивного курения

Некурящие, у которых диагностирован рак легких, могут развить это заболевание из-за естественных процессов в их организме, а не из-за пассивного курения.
Исследователи из Национального института рака - части NIH - проанализировали генетические признаки раковых опухолей у 232 никогда не куривших пациентов с раком легких.
Они обнаружили, что эти опухоли заметно отличались от опухолей у курильщиков - предполагая, что опухоли возникли не из-за воздействия дыма.
Тем не менее, дым и другие загрязнители могут по-прежнему вызывать развитие рака легких у некоторых пациентов, говорят исследователи.
Необходимы дополнительные исследования для классификации различных подтипов рака легких и разработки методов лечения, предназначенных для никогда не курящих пациентов.

Новое исследование предполагает, что некурящие, у которых диагностирован рак легких, могут развиться из-за естественных процессов в их организме, пишет dailymail.co.uk.

Исследователи из Национального института рака (NCI), входящего в состав Национального института здоровья (NIH), проанализировали генетические признаки раковых опухолей у 232 никогда не куривших людей, у которых был диагностирован рак легких, и обнаружили, что эти опухоли заметно отличались от опухолей у курильщиков.

Это открытие противоречит прошлым исследованиям, которые предполагали, что у некурящих развивается рак легких после воздействия вторичного дыма или других загрязнителей, хотя исследователи говорят, что эти токсины все еще могут вызывать развитие рака у некоторых пациентов.

Необходимы дополнительные исследования для классификации различных подтипов рака легких и разработки методов лечения, предназначенных для никогда не курящих пациентов.

Ежегодно во всем мире у более двух миллионов человек диагностируется рак легких, в том числе более 200000 в США.

Этот рак вызывает больше смертей, чем какой-либо другой: по оценкам, ежегодно во всем мире умирает 1,8 миллиона человек.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на каждые 100000 человек в США регистрируется около 54 новых случаев рака легких, и 35 человек умирают от этого рака каждый год.

Рак легких обычно связан с курением, но врачи все чаще наблюдают случаи заболевания среди людей, которые не курят.

В настоящее время эти пациенты составляют от 10 до 20 процентов тех, у кого диагностирован рак легких. Некурящие пациенты, как правило, моложе и чаще - женщины.

Предыдущие исследования показали, что у некурящих может развиться рак легких из-за воздействия пассивного курения или других токсинов, таких как асбест и загрязнение воздуха.

Но новое исследование - анализ опухолей у пациентов с раком легких, которые не курили в анамнезе - обнаруживает, что этот рак на самом деле может быть новым подтипом, вызванным естественными процессами в организме.

«Мы видим, что существуют разные подтипы рака легких у никогда не курильщиков, которые имеют различные молекулярные характеристики и эволюционные процессы», - сказала д-р Мария Тереза ​​Ланди, ведущий автор исследования и эпидемиолог из отдела эпидемиологии и генетики рака NCI. .

«В будущем, возможно, у нас появятся разные методы лечения, основанные на этих подтипах»,

NCI сотрудничал с исследователями из Национального института наук об окружающей среде, который также входит в состав NIH, и других учреждений.

Исследование было опубликовано в понедельник в журнале Nature Genetics.

Исследователи проанализировали генетический состав опухолей 232 никогда не куривших людей, у которых был диагностирован рак легких.

Около 28 процентов пациентов подвергались воздействию пассивного курения, но остальные не знали о воздействии факторов риска рака легких.

Исследователи NCI искали закономерности, называемые «мутационными сигнатурами» - сериями мутаций, которые могут указывать на определенные процессы в организме, такие как воздействие канцерогена или повреждение из-за дефектной ДНК.

Эти паттерны мутаций позволили исследователям понять, как развивались опухоли у пациентов.

Их большой вывод: большинство некурящих пациентов имели паттерны мутаций, указывающие на то, что их рак развился в результате естественных процессов в организме.

У этих пациентов не было никаких указаний на то, что курение вызвало рак легких.

Фактически, не было никакой разницы в мутационных сигнатурах между пациентами, которые ранее подвергались и не подвергались воздействию пассивного курения.

Исследователи классифицировали опухоли 232 пациентов на три разных подтипа рака - разные версии состояния - в зависимости от количества генетических мутаций в их опухолях.

Они назвали эти подтипы терминологией, заимствованной из музыки. Подтип «фортепиано» имеет меньше мутаций, «меццо-форте» - больше, а «форте» - больше всего.

По словам исследователей, большинство курильщиков относятся к подтипу «сильная сторона».

Этот тип опухоли имеет более крупные геномные изменения и быстро растет, отправляя пациента на более поздние стадии прогрессирования заболевания.

С другой стороны, некурящие склонны соответствовать подтипу «пианино» с меньшим количеством мутаций. Этот тип опухоли очень медленно растет в течение многих лет или даже десятилетий.

Исследователи обнаружили, что пациенты с опухолями типа «пианино» имеют больше шансов на выживание. Быстрый рост опухоли, свойственный типу «форте», более опасен для пациента.

Но может быть сложно идентифицировать и лечить «фортепьянную» опухоль, потому что она растет очень медленно.

Необходимы дополнительные исследования для раннего выявления таких опухолей.

В своем исследовании генома исследователи идентифицировали несколько генов, которые могут быть связаны с ростом опухоли для различных подтипов. Эти гены можно использовать для диагностики и лечения.

Хотя пассивное курение, по-видимому, не вызывало рак легких у пациентов, участвовавших в этом исследовании, исследователи говорят, что это все еще может быть драйвером для других пациентов.

«Нам нужна более крупная выборка с подробной информацией о воздействии табака, чтобы действительно изучить влияние пассивного курения табака на развитие рака легких у никогда не куривших», - сказал д-р Ланди.

Тем не менее, пассивное курение не так часто вызывает рак легких, как непосредственное вдыхание дыма, как показали прошлые исследования.

«Мы находимся в начале понимания того, как эти опухоли развиваются», - сказал д-р Ланди. «Этот анализ показывает, что существует неоднородность или разнообразие рака легких у никогда не куривших».

Дальнейшие исследования позволят углубить это понимание и разработать новые методы лечения. Между тем, другие ученые могут использовать подобную технику - исследуя генетику опухолей - для характеристики других видов рака.

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