Какого цвета ваша личность? И что это говорит о вас? Узнайте!

Есть так много способов определить свои личностные черты - от Большой пятерки черт личности до индикатора типа Майерс-Бриггс . Иногда приходится задумываться, действительно ли необходимо знать, какой у вас тип личности .
Важно знать, какой у вас тип личности, потому что ваша личность влияет на то, как вы думаете и принимаете решения. Он поможет вам выбрать друзей и супругов, а также поможет объяснить принимаемые вами решения и причины, по которым вы делаете некоторые из ваших поступков, пишет yourtango.com.
Доктор Кэрол Ритбергер , всемирно известный эксперт в области психологии поведения, имеет свой собственный взгляд на типы личности .
«В этом подходе к миру личности используются четыре цвета, каждый из которых имеет свой уникальный способ видения ситуаций, самовыражения, решения проблем и взаимодействия с людьми», - говорит она на своем веб-сайте , где вы можете узнать, какого цвета вы тип личности. находятся.
Четыре цвета личности: красный, оранжевый, желтый и зеленый.
«Представьте себе возможности, которые открылись бы, если бы вы лучше понимали себя и других людей», - говорит доктор Бергер. «Представьте себе преимущества, если бы вы смогли построить личные и деловые отношения, которые были бы взаимно удовлетворяющими, полезными и продуктивными».
Преимущества огромны, если вы действительно понимаете свою личность и то, кем вы являетесь.
Пройдите тест выше и узнайте, что означает каждый цвет:
1. Красный
Если вы красный, вы верите в то, что добиваться цели. Вы не верите в притворство тем, кем не являетесь, и у вас нет проблем с выражением того, что у вас на уме. Для вас нет серой зоны, потому что вы видите мир в черно-белом цвете.
Дело не в путешествии, а в том, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Вы трудолюбивы, принимаете твердые решения, напористы и обладаете сильными лидерскими качествами. Вам определенно нравится быть главным.
2. Апельсин
Если вы оранжевый человек, вы стремитесь к миру и гармонии. Вы заботитесь о себе и являетесь миротворцем, и у вас много прекрасных качеств, таких как верность, преданность, доброта и сотрудничество. Вы отличный слушатель и социально ответственны. У вас сильное чувство общности, и вы готовы на все, чтобы помочь людям осмыслить их жизнь. Вы хотите, чтобы все ладили и процветали.
3. Желтый
Желтые личности - провидцы, глубокие мыслители и решатели проблем. Они постоянно задаются вопросом, как что-то можно сделать лучше, и цель их жизни - изменить ситуацию к лучшему. Если вы жёлтый, вы не уклоняетесь от вызова или проблемы.
Вы не заинтересованы в том, чтобы вещи оставались прежними, и вы будете работать над их улучшением. Когда другие отказываются от проблемы, желтый ставит своей целью ее решение и будет получать огромное удовольствие от выполнения того, что другие люди считали безнадежным.
4. Зеленый
Зеленые хотят испытать все и везде. Они творческие, новаторские, интуитивные, эмоциональные, полные энтузиазма, страстные, любят хорошо проводить время и определенно любят заниматься своим делом, а не просто следовать за толпой.
Они известны созданием инновационных идей и новых приложений для существующих продуктов и услуг. Их идеи не ограничены, и они предпочли бы следовать догадке и смотреть, куда она их ведет, чем следовать логике. Вся их цель жизни - быть катализатором перемен.