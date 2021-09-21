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Какого цвета ваша личность? И что это говорит о вас? Узнайте!

6:30:029/20/2021Фото: pxfuel.com
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Важно знать, какой у вас тип личности, потому что ваша личность влияет на то, как вы думаете и принимаете решения.

цвета
В этом подходе к миру личности используются четыре цвета, каждый из которых имеет свой уникальный способ видения ситуаций, самовыражения, решения проблем и взаимодействия с людьми

Есть так много способов определить свои личностные черты - от Большой пятерки черт личности до индикатора типа Майерс-Бриггс . Иногда приходится задумываться, действительно ли необходимо знать, какой у вас тип личности .

Важно знать, какой у вас тип личности, потому что ваша личность влияет на то, как вы думаете и принимаете решения. Он поможет вам выбрать друзей и супругов, а также поможет объяснить принимаемые вами решения и причины, по которым вы делаете некоторые из ваших поступков, пишет yourtango.com.

Доктор Кэрол Ритбергер , всемирно известный эксперт в области психологии поведения, имеет свой собственный взгляд на типы личности .

«В этом подходе к миру личности используются четыре цвета, каждый из которых имеет свой уникальный способ видения ситуаций, самовыражения, решения проблем и взаимодействия с людьми», - говорит она на своем веб-сайте , где вы можете узнать, какого цвета вы тип личности. находятся.

Четыре цвета личности: красный, оранжевый, желтый и зеленый.

«Представьте себе возможности, которые открылись бы, если бы вы лучше понимали себя и других людей», - говорит доктор Бергер. «Представьте себе преимущества, если бы вы смогли построить личные и деловые отношения, которые были бы взаимно удовлетворяющими, полезными и продуктивными».

Преимущества огромны, если вы действительно понимаете свою личность и то, кем вы являетесь.

Пройдите тест выше и узнайте, что означает каждый цвет:

1. Красный

Если вы красный, вы верите в то, что добиваться цели. Вы не верите в притворство тем, кем не являетесь, и у вас нет проблем с выражением того, что у вас на уме. Для вас нет серой зоны, потому что вы видите мир в черно-белом цвете.

Дело не в путешествии, а в том, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Вы трудолюбивы, принимаете твердые решения, напористы и обладаете сильными лидерскими качествами. Вам определенно нравится быть главным.

2. Апельсин

Если вы оранжевый человек, вы стремитесь к миру и гармонии. Вы заботитесь о себе и являетесь миротворцем, и у вас много прекрасных качеств, таких как верность, преданность, доброта и сотрудничество. Вы отличный слушатель и социально ответственны. У вас сильное чувство общности, и вы готовы на все, чтобы помочь людям осмыслить их жизнь. Вы хотите, чтобы все ладили и процветали.

3. Желтый

Желтые личности - провидцы, глубокие мыслители и решатели проблем. Они постоянно задаются вопросом, как что-то можно сделать лучше, и цель их жизни - изменить ситуацию к лучшему. Если вы жёлтый, вы не уклоняетесь от вызова или проблемы.

Вы не заинтересованы в том, чтобы вещи оставались прежними, и вы будете работать над их улучшением. Когда другие отказываются от проблемы, желтый ставит своей целью ее решение и будет получать огромное удовольствие от выполнения того, что другие люди считали безнадежным.

4. Зеленый

Зеленые хотят испытать все и везде. Они творческие, новаторские, интуитивные, эмоциональные, полные энтузиазма, страстные, любят хорошо проводить время и определенно любят заниматься своим делом, а не просто следовать за толпой.

Они известны созданием инновационных идей и новых приложений для существующих продуктов и услуг. Их идеи не ограничены, и они предпочли бы следовать догадке и смотреть, куда она их ведет, чем следовать логике. Вся их цель жизни - быть катализатором перемен.

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