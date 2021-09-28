Компьютеры, телефоны и телевизоры в настоящее время несут гораздо больше выбросов парниковых газов, чем авиационная промышленность

Ученые предупреждают, что воздействие устройств на окружающую среду недооценивается
Информационные и коммуникационные технологии включают телефоны, телевизоры и многое другое.
На его долю приходится до 3,9% выбросов парниковых газов по сравнению с 2% от авиации.
Как показывает исследование, компьютеры, телефоны и другие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) могут выделять больше парниковых газов, чем вся авиационная промышленность, пишет dailymail.co.uk.
Исследователи из Ланкастерского университета изучили предыдущие научные исследования, в которых подсчитывались общие выбросы парниковых газов в отрасли ИКТ, которые, по их словам, составляли от 1,8 до 2,8 процента.
Но эти оценки, вероятно, не соответствуют действительности, предупреждают они, из-за несоответствий в том, как рассчитываются выбросы в отрасли.
Фактически, истинная доля ИКТ составляет от 2,1 до 3,9 процента - больше, чем доля мировой авиационной отрасли, составляющая 2 процента, - говорят они.
ИКТ состоят не только из смартфонов и компьютеров, но и из телевизоров, мобильного сетевого оборудования и центров обработки данных.
Он также включает новейшие модные цифровые технологии, такие как блокчейн, Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI).
Проблема со многими популярными устройствами заключается в том, что они содержат панели жидкокристаллических дисплеев (ЖКД).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) включают следующее:
- Телефоны и планшеты
- Компьютеры
- Зарядные устройства
- принтеры
- Маршрутизаторы
- Умные вещи (IoT)
- Искусственный интеллект (AI)
- Дата-центры
- Сети телефонной связи (мобильная и фиксированная)
Каждый раз, когда производятся эти устройства, в атмосферу выбрасываются сильнодействующие фторированные парниковые газы или F-GHG.
Кроме того, когда они попадают на свалку, выброшенные электронные устройства иногда сжигают, чтобы избавиться от них, выделяя в воздух углекислый газ (CO2) и токсичные химические вещества.
Более того, такие действия, как потоковая передача и передача данных, оказывают негативное влияние на окружающую среду из-за мощности, необходимой для передачи данных, большая часть которой вырабатывается источниками энергии, выделяющими парниковые газы, такими как газ и уголь.
Новое исследование было проведено экспертами из Ланкастерского университета и британской консалтинговой компании Small World Consulting, которые отмечают, что доля выбросов ИКТ может помешать человечеству достичь чистого нуля к 2050 году - одной из целей правительства Великобритании.
Чистый ноль означает, что любые выбросы будут уравновешены схемами компенсации эквивалентного количества парниковых газов из атмосферы, такими как посадка деревьев или использование таких технологий, как улавливание и хранение углерода.
Достижение чистого нуля может помочь в достижении целей Парижского соглашения, которое предусматривает удержание повышения средней глобальной температуры до уровня ниже 3,6 ° F (2 ° C) и продолжение усилий по ограничению повышения температуры до 2,7 ° F (1,5 ° C). ).
«Термин« ИКТ »охватывает не только телефоны и компьютеры, но и другие аспекты ИКТ, такие как сети и центры обработки данных», - сказала автор исследования доктор Келли Виддикс из Ланкастерского университета.
«Сектору ИКТ необходимо сделать гораздо больше, чтобы понять и уменьшить его влияние, помимо сосредоточения внимания на переходе к возобновляемым источникам энергии и добровольных целях по сокращению выбросов углерода.
«Нам нужна исчерпывающая база данных о воздействии ИКТ на окружающую среду, а также механизмы, обеспечивающие ответственное проектирование технологий в соответствии с Парижским соглашением».
Исследователи признают, что несколько мировых технологических гигантов, таких как Apple и Facebook, сделали заявления о сокращении своего воздействия на климат.
Однако они утверждают, что многие из этих обещаний недостаточно амбициозны и не достигнут нулевого уровня к 2050 году.
ЧТО СОВЕТУЮТ ЭКСПЕРТЫ?
Чтобы соответствовать целям Парижского соглашения, эксперты советуют:
- Для разработки плана достижения чистого нуля к 2050 году необходима беспрецедентная координация между сектором ИКТ и политиками.
- Организации ИКТ должны иметь юридически обязывающие чистые нулевые цели, которые также охватывают выбросы их цепочки поставок.
- С учетом конкурирующих требований к ИКТ, таких как связь на рабочем месте, досуг, Интернет вещей, искусственный интеллект и добыча биткойнов, для предотвращения чрезмерного спроса на данные обществам, возможно, потребуется рассмотреть вопрос о приоритетности одних видов использования ИКТ над другими.
- Требуется четкая детализация по секторам экономии выбросов, которую, как ожидается, принесет ИКТ, подкрепленная прозрачными доказательствами, которые включают все соответствующие выбросы.
Д-р Виддикс рассказала MailOnline, что ее команда подвергла критике три ранее опубликованных рецензируемых исследования, направленных на оценку воздействия ИКТ на окружающую среду.
Все они берут разные границы в своем анализе с точки зрения того, что они классифицируют как область применения ИКТ - например, некоторые телевизоры классифицируют как ИКТ, а другие нет », - сказала она.
«Ни одно из исследований не включало блокчейн и криптовалюты, и только одно исследование включало ИИ и некоторое количество Интернета вещей, поэтому в текущих оценках воздействия сектора ИКТ на окружающую среду есть важные упущения».
Один из аргументов этого документа состоит в том, что мы должны яснее и шире говорить о том, что считается «ИКТ».
«Это один из факторов, который позволяет сделать вывод о том, что влияние ИКТ, вероятно, больше, чем часто указывается, в том числе в некоторых из этих исследований», - сказал д-р Виддикс.
Некоторые предыдущие оценки выбросов парниковых газов ИКТ даже не учитывают полный жизненный цикл и цепочку поставок продуктов и инфраструктуры.
Некоторые из этапов этих циклов включают в себя энергию, затраченную на производство, затраты на углерод, связанные с компонентами, энергию, потребляемую при использовании оборудования, и, наконец, утилизацию продуктов, когда они выполнили свое назначение.
К сожалению, выбросы ИКТ на самом деле увеличатся, если не будут приняты меры, утверждается в документе группы.
«Наш анализ показывает, что не все обязательства по выбросам углерода в области ИКТ достаточно амбициозны для достижения климатических целей, и что отсутствуют политические механизмы для обеспечения соблюдения общесекторальных климатических целей», - говорят они.
«Выбросы КТ не уменьшатся без крупных согласованных политических и промышленных усилий».
В другом месте в документе эксперты говорят, что часто упоминается, что ИКТ приведут к повышению эффективности во многих других секторах, что приведет к сокращению чистых выбросов парниковых газов.
Однако исследователи утверждают, что исторические данные доказывают обратное. Они говорят, что с годами, когда ИКТ стали более эффективными, на их долю приходится все большая часть глобальных выбросов.
Кроме того, ИКТ способствовали повышению эффективности и производительности, но, несмотря на это, глобальные выбросы парниковых газов «неумолимо» росли.
Частично это может быть связано с так называемыми «эффектами отскока», когда повышение эффективности приводит к увеличению спроса.
Команда также предостерегает от чрезмерной зависимости от возобновляемых источников энергии в расчетах будущих выбросов парниковых газов от ИКТ из-за ограниченных запасов жизненно важных товаров, таких как серебро, которые необходимы для производства солнечных батарей.
Исследователи подчеркивают, что в их новых расчетах все еще есть существенная неопределенность, на которую следует обратить внимание в будущих исследованиях.
«Мы знаем, что ИКТ играют постоянно растущую роль в обществе и повышают эффективность почти во всех уголках мировой экономики», - сказал профессор Майк Бернерс-Ли из Small World Consulting.
«Но это отношение к сокращению выбросов углерода, возможно, не так однозначно, как многие думают. Наша работа пытается пролить больше света на этот важный вопрос ».
Исследование опубликовано в журнале Patterns.
ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ: ГЛОБАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ЦЕЛИ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА
Парижское соглашение, впервые подписанное в 2015 году, представляет собой международное соглашение по контролю и ограничению изменения климата.
Он надеется удержать повышение глобальной средней температуры до уровня ниже 2 ° C (3,6 ° F) «и продолжить усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 ° C (2,7 ° F)».
Похоже, что более амбициозная цель ограничения глобального потепления до 1,5 ° C (2,7 ° F) может быть важнее, чем когда-либо, согласно предыдущему исследованию, которое утверждает, что 25% населения мира может увидеть значительное увеличение более засушливых условий.
Парижское соглашение об изменении климата преследует четыре основные цели в отношении сокращения выбросов:
1) Долгосрочная цель - удержать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями.
2) Стремиться ограничить повышение до 1,5 ° C, поскольку это значительно снизит риски и последствия изменения климата.
3) Правительства согласились с необходимостью скорейшего достижения пика глобальных выбросов, признавая, что это займет больше времени для развивающихся стран.
4) После этого предпринять быстрые сокращения в соответствии с лучшими имеющимися научными данными.
Источник: Европейская комиссия.