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Где находится ваша звездная чакра души? Все, что вам нужно знать о балансе звездной чакры души

6:00:319/27/2021Фото: pxfuel.com
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Звезда души или 8-я чакра расположена примерно в 30 футах (12 дюймах или 304,8 миллиметрах) над головой.

звезда
Звезда души - это вместилище души

Знаете ли вы, сбалансирована ли ваша звездная чакра души?

Как энергетический целитель более 17 лет, я долгое время читал и изучал энергетическое исцеление, энергетические тела и чакры, пишет yourtango.com.

Я заметил, что информации о семи основных чакрах много, она становится все более доступной и становится обычным явлением. Однако о звезде души, известной как 8-я чакра, написано гораздо меньше.

Ее также называют звездной чакрой души, вьяпини на санкрите или вселенским сердцем.

Тем не менее, звезда души - это вместилище души. Это центральное место для нашей цели, жизненной миссии и связи с большим духовным и универсальным сознанием. Другими словами, это основа.

Итак, что же такое звезда души или 8-я чакра?

Чакры - это колеса (вихри) энергии или света, которые проходят вдоль позвоночника в пределах энергетической оболочки, называемой центральным световым столбом.

Каждая чакра поддерживает баланс, здоровье и благополучие всего : разума, тела и духа. В отличие от этой более распространенной концепции семи чакр, существует 12-чакровая система.

Последняя система включает в себя звезду души среди пяти дополнительных чакр, расположенных за пределами физического тела.

8-я чакра выполняет дополнительную важную функцию. Он связывает нас с другими измерениями или мирами, включая те, которые используются в регрессии в прошлые жизни, шаманском исцелении, психическом трансе и медиумизме.

По словам Синди Дейл, он может оценить Хроники Акаши и Тени.

Где найти чакру звезды души?

Звезда души или 8-я чакра расположена примерно в 30 футах (12 дюймах или 304,8 миллиметрах) над головой.

Некоторые говорят, что звезда души находится ближе к телу, в то время как другие находят ее примерно в трех футах (одном метре) над телом и вокруг него.

Все согласны с тем, что он расположен выше короны или 7-й чакры, отсюда и ссылка на число восемь.

Все чакры - это частоты света и тонкого резонанса. Каждому соответствует цвет , соответствующий его частоте.

Частота души звезды (1074 Гц), а ее цвет белый, или наличие всех частот видимого света.

Звезда души и связь со всем сущим

Душа-звезда - это наша связь или врата в более широкую вселенную, космос или «все, что есть». Это место нашего подсознания, и оно взаимодействует с пространством наших снов.

Поскольку и звезда души, и коронная чакра связаны с духовной связью, существует некоторая путаница в отношении того, какова конкретная цель каждой чакры и чем они отличаются.

Коронная чакра представляет ваше индивидуальное или основанное на эго отношение к духу и космической вселенной.

С точки зрения коронной чакры вы видите себя отдельными сущностями, и через корону вы соединяетесь и получаете руководство.

Напротив, душа-звезда - это точка, где эта дуалистическая природа превращается в одну. Вы и «все, что есть» полностью сливаетесь.

Дуализм жизни

Душа-звезда - это слияние духовного дуализма жизни на Земле (нас как видимых и отдельных индивидуумов) с духовным единством, при котором мы признаем, что нет отдельного «я», а есть только одно универсальное сознание, все, что есть.

Благодаря своему уникальному положению чакра звезды души является вашей связью с вашим «высшим я». Ваше высшее я - это то, что некоторые называют вашим «настоящим я», «истинным я», «подлинным я» или «знающим я».

Это та часть вас, которая не обременена вашим воплощенным (то есть воплощенным) опытом. Этот опыт воплощения определяется нашими мыслями, эмоциями, поведением и чувством того, что мы каким-то образом отделены от всего, что существует.

Другими словами, это не ограничено нашим земным жизненным опытом того, что есть «реальность». С другой стороны, у звезды души есть совершенная ясность с обеих сторон: земли и вселенского поля.

Точка трансформации

Поскольку звездой души является эта точка трансформации, ее иногда считают семенем и источником семи нижних чакр, которые относятся к нам как к воплощенной сущности.

Его энергия и влияние пронизывают все наши энергетические тела, а значит, и все наше существование.

Дар сбалансированной и ясной звездной чакры души

Когда ваша душа-звезда уравновешена, у вас есть ясность в отношении своей цели и того, почему вы выбрали это воплощение. Следовательно, он может прояснить и сориентировать вас в отношении цели вашей души .

Это может помочь вам разрушить ваши ограничивающие убеждения. Ваше подлинное Я легче раскрывается и может точно направлять нас, когда звезда души уравновешена и ясна.

Таким образом, вы легко и уверенно продвигаетесь по осмысленной жизни.

Каковы признаки неуравновешенной чакры звезды души?

1. Гиперактивная звезда души

Признаки сверхактивной чакры звезды души похожи на признаки сверхактивной коронной чакры: вы можете быть незаземленным, чувствовать себя оторванным от земли, растерянным, космическим, лишенным цели, «дующим по ветру», неурегулированным и бесцельным.

Физически сверхактивная соул-звезда может вызвать головные боли и головокружение.

2. Звезда слабой души

Слабая звездная чакра души может проявляться как тоска без ясности или способности точно определить цель или намерение. Постоянное влечение - хороший способ описать это.

Вы можете чувствовать себя вялым или застрявшим. Эмоционально слабость может проявляться тревогой, цинизмом и депрессией. Вам может не хватать веры как духовно, так и в себя.

Как получить доступ к чакре звезды души?

Чтобы подключиться к своей звездной чакре души, вы должны пройти через свое высшее Я, высший уровень сознания, доступный вам.

Другими словами, вы соединяетесь со своим Высшим Я, чтобы получить доступ к своей душевной звезде. Получите четкое руководство, чакра должна быть сбалансированной и чистой, и вы должны иметь и выражать четкое намерение.

Как очистить свою звездную чакру души?

1. Энергетическое исцеление / Комплексное энергетическое исцеление (IET)

IET - это метод исцеления энергией, который использует высокочастотную энергию жизненной силы. «Очищение звезды души» - это одна из техник.

Эта техника помогает клиенту вспомнить свою миссию и устраняет препятствия. Это позволяет практикующему врачу и клиенту получать доступ к более глубокой и интуитивно понятной информации и сообщениям.

2. Медитация

Разнообразные медитации очищают и / или получают руководство от звезды души. Обычно в этих медитациях используется работа с дыханием и / или какая-либо форма передачи энергии.

Некоторые используют самонаведение.

3. Кристаллы

Используйте кристаллы для очистки энергии, такие как селенит и кварц. Комбинация энергии исцеления и кристальных жезлов может создать мощную и целенаправленную очищающую силу.

4. Тюнинг

Используйте камертоны с резонансом 1074 Гц, чтобы увлечь чакру звезды души.

Если вы ищете более значимую миссию или занимаетесь видением, убедитесь, что ваша звезда души чиста, чтобы вы могли получить доступ к ее мудрости.

Звезда души свяжет вас с вашим подлинным «я» и на пути, который будет вознагражден.

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