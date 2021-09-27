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Серединное полнолуние осени: дата в октябре 2021 года, что можно и нельзя делать в особый день

4:00:599/27/2021,Мария РодченковаФото: https://www.pxfuel.com/
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В этом году в октябре полнолуние состоится 20 числа в 17:58 и пройдет оно под знаком Тельца.

Считается, что влияние Луны в этот период на человека максимально
Считается, что влияние Луны в этот период на человека максимально

Серединное полнолуние обозначает середину между коридором Затмений. Считается, что это особенный период, который может подарить как счастье, так и принести в жизнь негатив. О том, когда такое полнолуние будет в 2021 году - в нашем материале.

В этом году в октябре полнолуние состоится 20 числа в 17:58 и пройдет оно под знаком Тельца. Считается, что влияние Луны в этот период на человека максимально. Например, люди могут становиться более эмоциональными, раздражительными, агрессивными, за счет чего сильнее активируются преступники, растут случаи аварий на дороге и другие происшествия. Несмотря на это, чтобы извлечь выгоду из этого периода, следует заняться определенными действиями.

Что следует делать в преддверии и в день полнолуния октября:


  • заниматься творчеством, развивать креативность, создать что-либо собственными руками;
  • заниматься помощью нуждающимся, благотворительностью. Необязательно тратить большие деньги, можно пожертвовать любую сумму или помочь морально, стать волонтером, отдать ненужные вещи и т.д; 
  • уделить внимание партнеру, устроить романтический ужин, это поможет укрепить отношения;
  • хорошо занять делами бизнеса, например, обновить рекламу, провести встречу и т.д. 
  • мыслить позитивно.

Хорошо, если человек провел это время продуктивно, не унывал и двигался вперед, раскрывая свой потенциал.

Чего не следует делать в этот период:


  • лучше не употреблять спиртные напитки и воздержаться в преддверии полнолуния и в его день - иначе алкоголь может сулить проблемы. Также следует избегать шумные вечеринки, не стоит посещать ночные клубы;
  • рекомендуется не делать спонтанные, что еще важнее, дорогостоящие покупки, потому что потом можно будет в них разочароваться, в качестве товара;
  • запрещается ввязываться в конфликты, ругаться, сквернословить, думать негативно, осуждать других людей, желать им зла, сквернословить. Данные действия могут принести беды их исполнителю. Лучше провести время в покое, избегая стрессов и неприятных эмоций; 
  • следует воздержаться от того, чтобы давать денежные средства в долг - есть вероятность их потерять;
  • лучше на этот период исключить любые хирургические процедуры, если есть такая возможность. 

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