Серединное полнолуние осени: дата в октябре 2021 года, что можно и нельзя делать в особый день

Серединное полнолуние обозначает середину между коридором Затмений. Считается, что это особенный период, который может подарить как счастье, так и принести в жизнь негатив. О том, когда такое полнолуние будет в 2021 году - в нашем материале.
В этом году в октябре полнолуние состоится 20 числа в 17:58 и пройдет оно под знаком Тельца. Считается, что влияние Луны в этот период на человека максимально. Например, люди могут становиться более эмоциональными, раздражительными, агрессивными, за счет чего сильнее активируются преступники, растут случаи аварий на дороге и другие происшествия. Несмотря на это, чтобы извлечь выгоду из этого периода, следует заняться определенными действиями.
Что следует делать в преддверии и в день полнолуния октября:
- заниматься творчеством, развивать креативность, создать что-либо собственными руками;
- заниматься помощью нуждающимся, благотворительностью. Необязательно тратить большие деньги, можно пожертвовать любую сумму или помочь морально, стать волонтером, отдать ненужные вещи и т.д;
- уделить внимание партнеру, устроить романтический ужин, это поможет укрепить отношения;
- хорошо занять делами бизнеса, например, обновить рекламу, провести встречу и т.д.
- мыслить позитивно.
Хорошо, если человек провел это время продуктивно, не унывал и двигался вперед, раскрывая свой потенциал.
Чего не следует делать в этот период:
- лучше не употреблять спиртные напитки и воздержаться в преддверии полнолуния и в его день - иначе алкоголь может сулить проблемы. Также следует избегать шумные вечеринки, не стоит посещать ночные клубы;
- рекомендуется не делать спонтанные, что еще важнее, дорогостоящие покупки, потому что потом можно будет в них разочароваться, в качестве товара;
- запрещается ввязываться в конфликты, ругаться, сквернословить, думать негативно, осуждать других людей, желать им зла, сквернословить. Данные действия могут принести беды их исполнителю. Лучше провести время в покое, избегая стрессов и неприятных эмоций;
- следует воздержаться от того, чтобы давать денежные средства в долг - есть вероятность их потерять;
- лучше на этот период исключить любые хирургические процедуры, если есть такая возможность.