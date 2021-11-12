Погода в Бердске 12 ноября 2021: теплая и очень сырая погода ожидается в пятницу

В последний день рабочей недели установится умеренная теплая погода, с мокрым снегом и дождем. Утром температура воздуха составит +1 градус, в обед потеплеет до +1. Ветер подует 3,8 м/с. При относительной влажности 95%. Атмосферное давление понизится до 747 мм ртутного столба.
12 ноября отмечается народно-христианский праздник – Синичкин день. В церковном календаре это дата почтения памяти православного святого Зиновия, епископа Егейского и его сестры.
Маленькая синичка практически у каждого может вызвать улыбку. Эти птички с ярким оперением бросаются в глаза. Их любят взрослые и дети. Обычно синицы селятся на крышах домов. Их пение может напомнить звучать как маленькие серебряные колокольчики.
Считалось, что синица приносит в дом счастье и удачу, поэтому птиц старались всячески привлечь: размещали рядом с домами кормушки, на дерево вешали веревочку, на которую нанизывали кусочек несоленого сала. Известно, что сало «зиньки» особенно любят полакомиться.