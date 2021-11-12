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В Минтруде рассказали о выходных днях на новогодние праздники

3:12:2411/12/2021
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В январе россияне будут отдыхать 15 дней.

Выходных в предстоящем году будет больше. Фото: Pexels.com

В России новогодние каникулы будут длиться 10 дней, потому что 31 декабря также будет выходным днем. Россияне будут отдыхать с 1 по 9 января. А всего в первом месяце 2022 года будет 15 выходных и 16 рабочих дней, такое постановление утвердили в Министерстве труда и социально защиты России.

Мартовские праздники будут проходить с 6 по 8 число, а 5 марта станет сокращенным рабочим днем. А вот майские каникулы 2022 года будут разделены. Сначала россияне отдохнут три дня: с 1 по 3 мая. А потом с 7 по 10 число. Первый месяц лета в 2022 году будет выделяться выходными днями с 11 по 13 июня. Также будет выходной 23 февраля, а 22 число того же месяца будет рабочим но сокращенным днем. А 31 декабря 2022 года – суббота, значит последний рабочий день для жителей России в следующем году будет 30 декабря.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что представители СК сразу двух регионов проводят доследственную проверку по факту организации экскурсий на месте крушения АН-26. По версии следствия, людей водят на территорию, которая находится вблизи заповедники с хищными зверями, что может представлять смертельную угрозы для жизни посетителей.

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