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СК увидел признаки преступление в экскурсиях на место крушения самолета АН-26

2:38:5911/12/2021
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В заповеднике, куда привозят туристов, водятся амурские тигры, медведи и другие хищники.

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Людей подвергали опасности. Фото: Следственный комитет

В Хабаровском крае СК проводит доследственную проверку из-за организации и проведения экскурсий на месте крушения самолета АН-26. Сообщается, что экскурсоводы водят людей в заповедник с дикими животными. К проведению проверки приступили ведомства сразу из двух регионов, Хабаровского края и Еврейской автономной области. Такое мероприятия направлено на выявление преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Известно, что экскурсии проводятся платные. Самолет рухнул в Большехехцирском заповеднике, где водятся амурские тигры, медведи и другие хищники. Это говорит о том, что организаторы экскурсий подвергли своих клиентов смертельной опасности.

Напомним, ранее портал Курьер.Среда сообщал, что в Новосибирске с 12 ноября введен режим QR-кодов при входе в заведения общественного питания – кафе и рестораны, а некоторые учреждения требовали предъявления документов о вакцинации от коронавируса еще вчера. Также впускать будут граждан, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста и медотвод.

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заповедниктигрызвериживотные.
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