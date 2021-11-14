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Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца

1:00:5611/14/2021,София Мальцева
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Сначала перед праздником и за несколько дней они снимали дом, набирали еды и варили пиво.

Таких куриц уважали, кормили овсом и ячменем и никогда не убивали. Их яйца еще и считали лечебными. Фото: Pixabay.com

14 ноября православная церковь чтит память святых Кузьмы и Демьяна, а также их мать святую Феодотию. Братья рано лишились отца, поэтому воспитывались матерью, которая была очень благочестивой женщиной. Она привила им любовь к Господу своим примером и чтением Евангелия.

Когда мальчики немного подросли, то она отдала их учиться на врачей. Они считались необычными врачами, поскольку не только лечили людей от телесных болезней, но и помогали при душевных. Они молились за человека, и он быстрее выздоравливал. Кроме того, святые лечили животных.

Однажды юноша тяжело заболел, перестал узнавать своего отца. Старик привел сына в храм и помолился святым целителям о его выздоровлении. Невидимые святые положили руки на голову молодого человека, и он выздоровел.

В народе этот праздник называют “Кузьминки осенние”. Женщины крестьянки на Руси в этот день приносили женам помещиков курочек, а они дарили им ленты. Таких куриц уважали, кормили овсом и ячменем и никогда не убивали. Их яйца еще и считали лечебными.

В деревнях крестьяне говорили, что ноги заколотого в этот день петуха, которые бросили на крышу дома, помогут увеличить поголовье домашних птиц.
А молодые девушки в этот день создавали Кузьминкины вечера. Сначала, перед праздником и за несколько дней они снимали дом, набирали еды и варили пиво. Вечером приглашали парней со всей деревни и начиналось веселье, танцы и песни. Если продукты заканчивались, то молодежь шла воровать курей. В этот день кража птицы прощалась.

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традициипраздникиприметы Кузьминки осенние
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