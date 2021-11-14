Можно ли ребенку проводить много времени перед экраном? Ученые озвучили научные данные

Возможность того, что экранное время в раннем детстве может вызвать снижение внимания в дальнейшей жизни ребенка, вызывает серьезную озабоченность как родителей, так и исследователей.
Более ранние исследования предполагали связь между экранным временем дошкольников и трудностями с вниманием, пишет medicalxpress.com.
Но в исследовательском сообществе ни в коем случае нет единого мнения о существовании таких отношений, и были получены противоречивые результаты.
Два исследования, основанные на данных лонгитюдного когортного исследования «Растем в Новой Зеландии» ( GUiNZ ), могут пролить новый свет на проблему в контексте интерактивных средств массовой информации, предлагаемых сегодня для маленьких детей.
В первом исследовании изучали, предсказывают ли более двух часов экранного времени в день у детей двух и почти четырех лет симптомы невнимательности и гиперактивности в четыре с половиной года.
Мы использовали опросник Гудмана о сильных сторонах и трудностях для измерения симптомов и не обнаружили связи между более высоким уровнем экранного времени и большим количеством симптомов.
Во втором исследовании изучалась корреляция между экранным временем и симптомами невнимательности или гиперактивности у детей в возрасте четырех с половиной лет.
Здесь время экрана и симптомы измерялись в один и тот же момент времени, в отличие от продольного подхода первого исследования. Мы обнаружили значительную связь между большим количеством симптомов и более высоким уровнем экранного времени.
Эти два вывода предполагают, что между экранным временем и симптомами невнимательности и гиперактивности нет причинной связи. Но вместо этого родители детей, у которых наблюдается больше этих симптомов, могут уделять больше времени экрану.
Возможные объяснения увеличения продолжительности экранного времени.
Здесь могут действовать несколько факторов, и один из них - предпочтения ребенка. Большинству детей нравится экранное время. Например, для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности ( СДВГ ) общение со сверстниками часто затруднено, и экранное время может стать более приятной и менее стрессовой альтернативой.
Детям с проблемами внимания может быть трудно сосредоточиться на длительные периоды времени на таких развлечениях, как чтение книги. Экранное время с его яркими красками и действиями может привлечь их внимание и сохранить интерес.
Дети с симптомами невнимательности или гиперактивности, как правило, очень активны и импульсивны, и родители могут обнаружить, что время перед экраном помогает успокоиться и занять своего ребенка на некоторое время. Это также может быть то, чем родители и дети любят заниматься вместе.
Большая часть прошлых исследований потенциального воздействия экранного времени на внимание детей обнаружила связь между более высоким уровнем экранного времени и плохим вниманием или другими симптомами СДВГ.
Наши результаты не означают, что эти прошлые результаты были неверными, поскольку большая часть этого исследования была сосредоточена на телевидении. Медиа-ландшафт, с которым дошкольники взаимодействуют сегодня, значительно изменился.
Были представлены новые экранные технологии, и, возможно, теперь возможно более высокое качество экранного времени. Например, один исследователь утверждает, что особенности современных устройств с сенсорным экраном позволяют детям взаимодействовать с ними так же, как с традиционными игрушками, предоставляя детям некоторые преимущества традиционной игры при взаимодействии с цифровыми устройствами.
Наши результаты подчеркивают важность учета изменяющегося характера детского экранного времени в будущих исследованиях потенциального воздействия на развитие детей.
Идеи на вынос.
Важно помнить, что наши результаты не исключают возможность того, что очень высокие уровни экранного времени или определенные типы экранного времени могут немедленно повлиять на функции внимания детей. Наши результаты также не предполагают, что неизменно большое количество экранного времени безвредно.
На основе своего исследования я советую родителям использовать свое суждение о том, сколько экранного времени подходит для их ребенка, а какое может быть чрезмерным.
В нашей выборке участвовали дети дошкольного возраста (2–4,5 года). Министерство здравоохранения руководств рекомендует менее чем за час экранного времени в день для этой возрастной группы. Мы думаем, что это правильно для таких маленьких детей.
Однако во времена COVID, когда родители одновременно являются родителями, учителями и сотрудниками, понятно, что они иногда могут предоставлять своим детям больше экранного времени.
Наши результаты могут быть обнадеживающими для родителей, поскольку они предполагают, что если дети дошкольного возраста будут проводить перед экраном более двух часов в день, находясь под ограничениями COVID, это не приведет к долгосрочным проблемам с вниманием или СДВГ.