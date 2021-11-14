Сильно потеете ночью во сне? Возможные причины и нужно ли к врачу

Мы все знакомы с ночным потоотделением в период сильной жары. Но когда температура прохладная, может сбивать с толку просыпаться в луже пота, прилипая к простыням, пишет thesun.co.uk.
У ночного потоотделения есть ряд причин, некоторые из которых более серьезны, чем другие.
Когда вам следует обратиться к врачу по этому поводу?
Почему я потею во сне?
По данным NHS, наиболее частыми причинами ночного потоотделения являются:
Симптомы менопаузы: гормональные изменения во время менопаузы могут вызывать у женщин ночное потоотделение. Но это поддается лечению - обратитесь к своему терапевту, если это влияет на вас.
Беспокойство: это может быть частой причиной чрезмерного потоотделения. Пройдите этот тест, чтобы узнать, проявляются ли у вас симптомы тревоги.
Лекарства: у лекарств есть всевозможные побочные эффекты. Чаще всего вызывают потоотделение антидепрессанты, стероиды и обезболивающие. Если вы начали потеть после приема лекарств, вы можете поговорить со своим терапевтом, чтобы узнать, можете ли вы перейти на него.
Низкий уровень сахара в крови: люди с низким уровнем сахара в крови (гипогликемией) могут испытывать ночную потливость. Сюда входят те, кто принимает лекарства от диабета, например, инсулин.
Гипергидроз: это безвредное состояние заставляет вас постоянно потеть намного больше, чем обычный человек - подробнее читайте здесь.
Болезнь: потливость ночью может быть признаком того, что иммунная система борется с инфекцией. Некоторые люди сообщили об этом, борясь с коронавирусом. По той же причине это может быть побочным эффектом вакцинации.
Рак: потливость по ночам также может быть очень ранним признаком некоторых видов рака, особенно лимфомы, типа рака крови. Но это было бы редко.
Другие состояния, связанные с потоотделением в ночное время, включают апноэ во сне, ВИЧ, эндокардит и аутоиммунные заболевания.
Слишком много алкоголя, кофеина, острой пищи, курения или наркотиков также могут вызвать потливость по ночам, поэтому сначала попробуйте сократить их употребление, чтобы увидеть, не изменится ли что-нибудь.
Когда вам следует обратиться к терапевту?
Национальная служба здравоохранения рекомендует вам обратиться к терапевту, если вы потеете ночью.
Лекарств от ночной потливости нет. Скорее всего, ваш терапевт, вероятно, попытается выяснить основную причину.
В зависимости от причины ночного потоотделения оно может сопровождаться другими симптомами.
Если вы заболели, у вас может быть дрожь, озноб или жар.
Если вы женщина, приливы жара, изменения настроения и сухость влагалища могут сопровождать ночное потоотделение в результате менопаузы. При симптомах менопаузы менопаузы могут продолжаться.
А если это рак, он обычно сопровождается другими тревожными признаками, такими как потеря веса.
Единовременный случай может быть результатом того, что в вашей комнате слишком жарко, слишком много одежды в постели или слишком много постельного белья. Вы даже можете проснуться в поту после плохого сна.
Но если это происходит регулярно, мешает вам спать или вы испытываете другие симптомы, проверьте это.