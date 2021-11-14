Что бесконечно злит каждый знак зодиака: неожиданные выводы астрологов

У всех нас есть предел; некоторые больше, чем другие. Самое забавное в том, что мозоли домашних животных индивидуальны и специфичны. Конечно, большинство из нас ненавидят одни и те же вещи повсюду, но, как личности, есть только определенные вещи, которые нас действительно раздражают.
То, что нас бесит, иногда можно отнести к нашему знаку зодиака, хотите верьте, хотите нет. Наши знаки являются основными предикторами того, что мы можем терпеть и чего категорически не придерживаться в своей жизни. Даже наши гороскопы могут намекнуть на то, чего нам вообще следует избегать, пишет yourtango.com.
У всех нас есть одна общая черта: многое из того, что нас бесит, исходит от того, что делают другие люди. Либо нам, либо себе, либо вообще.
Как говорится, удовольствие одного мужчины - это боль другого, но правда в том, что мы не все копии друг друга, и даже если наша суть - любовь, семья и истина, как личности мы действительно приходим со своими собственными чувство того, что правильно, а что нет.
Будь то привычка или образ жизни, мы не можем не осуждать тех, кто просто неправильно нас трет нас. Это может быть как неспособность справиться с тем, кто громко жует , так и ненависть к тому, как человек звучит, когда занимается с вами сексом.
К сожалению, многое из того, что нас злит, обычно зависит от того, как мы интерпретируем действия партнера. Полагаю, дело в том, что знакомство порождает негодование. В конце концов, если человек все время находится перед вами, у него гораздо больше шансов стать объектом вашей злости-обиды-ненависти. Это расплата за все остальные замечательные вещи, верно? Верно?
Когда доходит до дела, мы все виноваты в нетерпимости по отношению к чему-то или кому-то.
Итак, вот как разозлить каждый знак зодиака.
Овен (21 марта - 19 апреля)Если вы хотите разозлить Овна, это довольно просто, поскольку он уже ждет любой возможности сразиться с вами. Так что лучше с ними не драться.
Правильно - если вы хотите разозлить Овна , игнорируйте его. Ничто так не действует им на нервы, как когда они хотят поспорить, а вы отмахиваетесь от них, как будто их не существует.
Телец (20 апреля - 20 мая)Не воспринимайте их всерьез. Да все верно. Если вы хотите понаблюдать, как бык выпускает дым , подумайте о том, что ему близко к сердцу.
Будь то то, что они любят делать, или интерес, который у них есть, что дорого их сердцу, если вы хотите разозлить Тельца, посмотрите на его достижения и желания и потребуйте большего, давая им понять, что ничто из того, что они делают, никогда не бывает достаточно.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Поставьте цель и пусть они ее достигнут. Ничто так не калечит Близнецов, как мысль о давлении. Если вы хотите разозлить своих Близнецов , скажите им, что они должны смириться с чем-то другим.
Эти люди замечательные люди, но когда дело доходит до ультиматумов, им с таким же успехом можно вручить кусок криптонита. Кроме того, они будут возмущаться мыслью, что вы действительно хотите, чтобы они твердо придерживались цели.
Рак (21 июня - 22 июля)Поймайте их на лжи и вызовите их на это. Ах, да. Рак не всегда понимает, что он должен брать на себя ответственность за свои действия, поэтому, когда вы на самом деле поймаете его на том, что он делает или говорит что-то, что является явной выдумкой, тогда позвольте ему это сделать. Они это ненавидят.
Они ненавидят признавать свою неправоту на любом уровне. Хотите разозлить Рака? Скажите им, что вы знаете, что они сделали.
Лев (23 июля - 22 августа)Если вы хотите проникнуть в самое сердце Льва, чтобы рассердить и рассердить его, не принимайте во внимание их реальность. Лев склонен жить в мире фантазий, настолько, что они довольно часто стирают границы между фантазией и реальностью.
Дайте Лео понять, что он заблуждается, и подтвердите это фактами. Факты бесят Лео, и они будут прямо отрицать их. Но будьте осторожны, потому что Лев не уступит в драке.
Дева (23 августа - 22 сентября)По сути, нет ничего, что не бесило бы Деву, но если и есть что-то, что выводит их за край, то, вероятно, вы верите в то, во что верите.
Верно. Девам не нравится и не терпит ничего , во что вы верите, если только это не идентично тому, во что они верят, поэтому, если вы сделаете что-то иное, чем то, к чему они привыкли, они, скорее всего, возненавидят вас просто за то, что они другие.
Весы (23 сентября - 22 октября)Весов всерьез взбесила подлость. Если вы хотите смотреть, как Весы закрывают вас из своей жизни, сделайте что-нибудь плохое по отношению к кому-то другому.
Не то чтобы Весы - идеальные люди, но их чувство справедливости необычайно, и они могут быть безжалостными, когда дело доходит до того, что они считают неправильным. Сделайте больно человеку или животному, и вы окажетесь глубоко в кукурузных полях, посаженных там вашим бывшим другом Весами.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Разозлить Скорпиона не так просто, как вы думаете. Эти люди как бы живут в этом мире враждебности и агрессии, поэтому они уже привыкли воспринимать мир как игрушку, состоящую из гнева и подчинения.
Однако, если вы действительно хотите попасть под шкуру Скорпиона , то просто будьте глупы. Это умный знак, и тебя строго осуждают за идиота. Совершите ошибку новичка со Скорпионом, и вы его полностью рассердите.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Требуйте их времени. Стрелец - одиночка. Конечно, они могут согреться и впустить вас, но это должно быть в их свободное время. Харизматичный Стрелец привлекает многих, но очень немногого хочет.
Если вы хотите разозлить своего друга или возлюбленного- Стрельца, требуйте, чтобы они дали вам больше, чем то, что они дают вам сейчас. Хотите увидеть, как кентавр на заднем сиденье улетает прочь? Разозлите Стрельца.
Козерог (22 декабря - 19 января)Расскажите им, как делать свою работу. Козерог любит все контролировать; им нравится управлять своей собственной средой, и они гордятся тем, что делают. Они не настаивают на том, чтобы управлять вашим пространством, они просто хотят, чтобы их собственное пространство проявляло их склонность к контролю.
Хотите разозлить Козерога ? Покажите им, как то, что они делают, может быть лучше. Они могут даже ударить вас по лицу за попытку.
Водолей (20 января - 18 февраля)Не оставляйте им выбора. Отнимите у Водолея возможности выбора, и вы рискуете разозлить их до бесконечности. Водолей любит свободу; им нравится идея, что они могут сбежать, если захотят.
Они презирают идею оказаться в ловушке ситуации, им нужны варианты. Уберите их варианты, и вы обнаружите, что смотрите на одного подлого и противного Водолея.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Забудь их благодарить. Забудьте делать им комплименты. Эти люди - свиньи обожания, и многое из того, что они делают, они делают, чтобы выудить комплименты.
Если вы не дадите им точной реакции, к которой они вас подтолкнули, вы полностью разозлите Рыб. Иногда вы можете не захотеть участвовать в их маленькой игре: «Разве я сегодня не выгляжу красиво?»
Если нет, не будь злым, просто не давай им того, чего они хотят. Это разозлит их так сильно, что они могут даже дать волю гидротехническим сооружениям, что разозлит вас!