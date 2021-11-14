Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли 15 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста?

3:30:2311/14/2021,София Мальцева
0

На Руси в этот день активно готовили и сушили зерно.

Дети пекли картошку, рассказывая истории про духов, обитающих в деревенских сараях и погребах. Фото: Pixabay.com

15 ноября в церковном календаре – чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста.

Мученики служили у царя Сапора Второго. Тайно исповедуя христианство, но правителю доложили он них, когда начались искоренения христиан. Мучеников судили, пытали, при этом они не отрекались от своей веры. Люди видели страдания мучеников, поэтому присоединились к ним поверили в Христа. Царь не смог добиться их обращения в христианство, поэтому всех казнил.

На Руси 15 ноября активно готовили и сушили зерно. Это делали с помощью огня, его разводили под ними. А деревенские девушки обминали коноплю и лен, подготавливая их на продажу, или к прядению.

В народе ходило поверье, что 15 ноября святые осматривают житницы. Если хозяева вели хорошую, праведную жизнь, то им помогали, а нечестивых наказывали. Также в праздник окончательно приходила зима, что заставляло крестьян работать дома. Поэтому про день была поговорка: “Акидин разжигает сарай, а Пигасий солнце гасит”. Это значит, что следует работать при свете свечи.

А когда в овинах сушилось зерно, то разжигали рядом с ним огонь, в котором ребята пекли картошку и ведали друг другу страшные истории, про привидений, живущих в сельских сараях и погребах.

Считается, что 15 ноября нет запрета на работу. Потому что день выпадает на рабочую неделю. Важно помолиться с утра и идти по своим делам.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыдень святых мучениковПигасияАффонияЕлпидифораАнемподистапамять святых Акиндина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В центре Новосибирска Toyota Corona провалилась под землю. Котлован вырыли на середине дороги
3:17:34 11/14/2021
В центре Новосибирска Toyota Corona провалилась под землю. Котлован вырыли на середине дороги
Чудеса мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста: память святых церковь чтит 15 ноября
3:00:55 11/14/2021
Чудеса мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста: память святых церковь чтит 15 ноября
БердскВ Бердске поставят первые дог-боксы для сбора собачьих экскрементов: Они появятся в нелегальных местах выгула собак
2:56:06 11/14/2021
В Бердске поставят первые дог-боксы для сбора собачьих экскрементов: Они появятся в нелегальных местах выгула собак
Первый самолет вылетел из Новосибирска на Пхукет после возобновления авиасообщения с Таиландом
2:34:11 11/14/2021
Первый самолет вылетел из Новосибирска на Пхукет после возобновления авиасообщения с Таиландом
Молитва от избавления от алкогольной и наркотической зависимости чудотворцам Косме и Дамиану
2:30:13 11/14/2021
Молитва от избавления от алкогольной и наркотической зависимости чудотворцам Косме и Дамиану
Хрум-хрум – соленые и веселые поздравления для всех любитлей огурчиков в День маринованных огурцов 14 ноября
2:15:02 11/14/2021
Хрум-хрум – соленые и веселые поздравления для всех любитлей огурчиков в День маринованных огурцов 14 ноября
Три строгих запрета в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 14 ноября: и очень важное дело
2:00:42 11/14/2021
Три строгих запрета в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 14 ноября: и очень важное дело
Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
1:30:10 11/14/2021
Грешно ли работать 14 ноября в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября
1:15:03 11/14/2021
Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября
Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца
1:00:56 11/14/2021
Кузьминки осенние: почему на Руси 14 ноября воровали кур. И как наши предки получали целебные яйца