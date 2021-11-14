Можно ли 15 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста?

15 ноября в церковном календаре – чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста.
Мученики служили у царя Сапора Второго. Тайно исповедуя христианство, но правителю доложили он них, когда начались искоренения христиан. Мучеников судили, пытали, при этом они не отрекались от своей веры. Люди видели страдания мучеников, поэтому присоединились к ним поверили в Христа. Царь не смог добиться их обращения в христианство, поэтому всех казнил.
На Руси 15 ноября активно готовили и сушили зерно. Это делали с помощью огня, его разводили под ними. А деревенские девушки обминали коноплю и лен, подготавливая их на продажу, или к прядению.
В народе ходило поверье, что 15 ноября святые осматривают житницы. Если хозяева вели хорошую, праведную жизнь, то им помогали, а нечестивых наказывали. Также в праздник окончательно приходила зима, что заставляло крестьян работать дома. Поэтому про день была поговорка: “Акидин разжигает сарай, а Пигасий солнце гасит”. Это значит, что следует работать при свете свечи.
А когда в овинах сушилось зерно, то разжигали рядом с ним огонь, в котором ребята пекли картошку и ведали друг другу страшные истории, про привидений, живущих в сельских сараях и погребах.
Считается, что 15 ноября нет запрета на работу. Потому что день выпадает на рабочую неделю. Важно помолиться с утра и идти по своим делам.