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Первый самолет вылетел из Новосибирска на Пхукет после возобновления авиасообщения с Таиландом

2:34:1111/14/2021
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Рейс задержали на два часа. Прямые регулярные перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам из аэропорта Толмачево.

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Рейс S7 Airlines из Новосибирска на Пхукет отправлен в субботу из аэропорта Толмачево. Фото: "Курьер.Среда"

Первый рейс S7 Airlines из Новосибирска на Пхукет вылетел 13 ноября из аэропорта Толмачево после возобновления авиасообщения России с Таиландом.

Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел с задержкой в два часа - в 14:48 (10:48 мск). Прилет ожидался в 20:40 (16:40 мск) по тайскому времени, однако в связи с задержкой он прибудет в 22:40.

Прямые регулярные перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам, передает ТАСС со ссылкой на S7 Airlines. Обратный рейс - в субботу в 21:40 (17:40), прилет в Новосибирск в 05:50 (01:50) на следующий день.

Напомним, 9 ноября РФ возобновила авиасообщение с Таиландом. Летают из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

11 ноября на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 из Иркутска.

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