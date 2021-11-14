Первый самолет вылетел из Новосибирска на Пхукет после возобновления авиасообщения с Таиландом

Первый рейс S7 Airlines из Новосибирска на Пхукет вылетел 13 ноября из аэропорта Толмачево после возобновления авиасообщения России с Таиландом.
Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел с задержкой в два часа - в 14:48 (10:48 мск). Прилет ожидался в 20:40 (16:40 мск) по тайскому времени, однако в связи с задержкой он прибудет в 22:40.
Прямые регулярные перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам, передает ТАСС со ссылкой на S7 Airlines. Обратный рейс - в субботу в 21:40 (17:40), прилет в Новосибирск в 05:50 (01:50) на следующий день.
Напомним, 9 ноября РФ возобновила авиасообщение с Таиландом. Летают из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).
11 ноября на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 из Иркутска.