Чудеса мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста: память святых церковь чтит 15 ноября

Преподобные Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста работали у персидского царя Сапора Второго, они втайне исповедовали христианство.
Когда император возобновил искоренение христианства, придворные рассказали о тайных исповедниках. Христиан позвали на суд к царю. Когда они пришли к царю, то без страха рассказали о своей вере в Господа. Царь за это сказал, чтобы их начали пытать плетьми. Но ничего их не бароло, а царь от усталости потерял сознание.
Когда нечестивый правитель очнулся,то обвинил христиан в колдовстве. Он повелел повесить их над костром, чтобы святые задохнулись дымом. Праведники стали молиться, и, тогда огонь погас, а веревки порвались. Тогда правитель заставил их объяснить это. На что мученики рассказали ему об Иисусе Христе, сотворившем такое чудо.
Тогда Сапор стал ругать Господа и получил наказание в виде онемения. Подданные и палачи долго не понимали, что хочет сказать им царь. Тогда Акиндин пожалел его и прочитал молитву, после которой Сапор избавился от немоты. Разъяренный царь приказал снова начать пытки: палачи привязали христиан к решетке и снова развели огонь, но он и в этот раз дождь потушил пламя. Второе чудо не оставило сомнений в силе Господа многих придворных, которые стали молиться и хвалить Христа. Но и это не успокоило царя, и он приказал им отрубить голову.
Когда казнь была кончена, оставшиеся христиане пришли и забрали тела мучеников, похоронив их со всеми почестями. Пламя не повредило их, а души попали на небеса.