Из-за опасного маневра Mitsubishi Lancer погибли 6 человек в ДТП с "Ладой" на трассе "Урал"

Шесть человек погибли при столкновении двух машин на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области. Смертельное ДТП произошло вечером 13 ноября. Всего в аварию попали семь человек, один пострадавший с травмами доставлен в больницу. Это пассажирка "Лады".
Сообщили, что из-за ДТП движение по федеральной трассе не перекрывали. Одна из машин вылетела в кювет и перевернулась.
Как рассказали в "МВД-медиа", авария произошла из-за того, что водитель одной из машин выехал на встречку.
"По предварительным данным, водитель "Мицубиси Лансер" 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомашиной "Лада Калина", которая двигалась во встречном направлении под управлением мужчины 1995 года рождения", - рассказали в полиции.
Отечественный автомобиль от удара съехал в кювет.