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Из-за опасного маневра Mitsubishi Lancer погибли 6 человек в ДТП с "Ладой" на трассе "Урал"

5:15:4011/14/2021
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Он выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с "калиной", которая вылетела в кювет и перевернулась.

Две легковушки столкнулись в Челябинской области, шесть человек погибли. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Шесть человек погибли при столкновении двух машин на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области. Смертельное ДТП произошло вечером 13 ноября. Всего в аварию попали семь человек, один пострадавший с травмами доставлен в больницу. Это пассажирка "Лады".

Сообщили, что из-за ДТП движение по федеральной трассе не перекрывали. Одна из машин вылетела в кювет и перевернулась.

Как рассказали в "МВД-медиа", авария произошла из-за того, что водитель одной из машин выехал на встречку.

"По предварительным данным, водитель "Мицубиси Лансер" 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомашиной "Лада Калина", которая двигалась во встречном направлении под управлением мужчины 1995 года рождения", - рассказали в полиции.

Отечественный автомобиль от удара съехал в кювет.


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пассажиркакюветMitsubishi LancerманеврДТП смертельноепогибли 6 человек
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