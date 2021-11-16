В Новосибирской области рабочий упал с крыши гаража и разбился насмерть

В Новосибирской области в суд передали дело, по которому подозреваемым проходит 66-летний прораб, не уследивший за своим рабочим. Сотрудник сорвался с крыши гаража и разбился насмерть. Все случилось 31 июля текущего года в селе Ключики Сузунского района. По предварительным данным, именно прораб дал строителям поручение, заняться работами на высоте: ремонт кровли тракторного гаража.
– Подозреваемый не обеспечил безопасность для рабочих и дал доступ к работам на высоте без обеспечения индивидуальной защиты: каска, страховка, удерживающая привязь. Также мужчина не выдал наряд-допуск до работ на высоте, – сообщается в ведомстве.
В результате данного инцидента один из рабочих сорвался с 9-метровой высоты. Упавший приземлился на бетонную плиту. Его госпитализировали в медучреждение, но спасти его жизнь не удалось. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Сейчас прорабу предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал свою вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.