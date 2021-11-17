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Как правильно прожить сутки 19 ноября 2021 года: какие ритуалы осуществить в ночь Полнолуния и частичного Лунного затмения. Точное время для обрядов на деньги и любовь в СуперЛуну

4:30:2011/17/2021,София Мальцева
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Люди практикующие разные ритуалы, гадания и обряды, используют это время для получения новых возможностей, денег и любви.

Полнолуние-энергетически очень мощный день. Фото: Pixabay.com

В конце 2021 года, 19 ноября, ожидается частичное лунное затмение, которое возникает, когда три небесных тела не совсем выровнены так, что Луна входит во внешнюю тень Земли, умбру.

Затмение может произойти, когда Луна помещается между Землей и Солнцем. При этом наша планета блокирует попадание солнечного света на Луну, что и вызывает лунное затмение. Единственный свет, исходящий от Луны во время затмения, - это солнечный свет, который проходит через атмосферу Земли, попадает на поверхность Луны и отражается обратно к Земле.

Лунное затмение происходит только в полнолуние, потому что Солнце должно находиться за Землей и отбрасывать тень на ее поверхность. Поэтому 19 ноября также ожидается полнолуние.

На небе полная луна взойдет 19 ноября в знаке зодиака Телец.

Полнолуние-энергетически очень мощный день, и Луна в Тельце-самая гармоничная астрологическая комбинация. Этот период подходит для решения проблем, связанных с финансами, недвижимостью и другими имущественными вопросами.

Люди практикующие разные ритуалы, гадания и обряды, используют это время для получения новых возможностей, денег и любви.

Денежный дождь:

Необходимо в полнолуние собрать все монеты, которые есть в доме, все мелочи, рубли, копейки, всю мелочь, которая могла затеряться в карманах, в копилке. А вечером, приняв душ (это важно, как раз на свежее тело), облив себя в душе настоящей водой, облейте себя "денежным" дождем.

От всего сердца бросайте монетки себе на голову. Важно несколько раз повторить "заливку" себя монетами, произнося слова: "Изобилие, богатство, удача, успех!"

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традициигаданиелунное затмениеритуалполнолуние
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