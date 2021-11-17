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Почему ноябрь отличается большим количеством продолжительных магнитных бурь? Даты магнитных бурь в ноябре 2021 года

4:00:0811/17/2021,София Мальцева
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Когда она заканчивается, магнитное поле приходит в нормальное состояние - больше нет "давления’ солнечного ветра.

Для нашей планеты это называется геомагнитным, потому что “гео” по-гречески означает "Земля". Фото: Pixabay.com

Прошла половина ноября, но за это время наша планета испытала на себе самую сильную магнитную бурю за последние годы. Это событие произошло в начале месяца, мощность геомагнитного удара тогда составила семь баллов. От такого мощного удара, колебания на магнитосфере Земли происходили целую неделю. И сила их составляла шесть или пять баллов.

Магнитная буря происходит, в моменты, когда солнечный ветер сильнее обычного. Тогда магнитное поле планеты начинает колебаться - случается буря. Для нашей планеты это называется геомагнитным, потому что “гео” по-гречески означает "Земля".

Геомагнитные бури могут длиться несколько часов или дней. Когда она заканчивается, магнитное поле приходит в нормальное состояние - больше нет "давления’ солнечного ветра.

Обычно в месяце случается до четырех геомагнитных штормов. Однако осенью их число значительно выше, поскольку становится очевидным переход от теплой погоды, к устанавливающейся зиме.

Следующие геомагнитные возмущения ожидаются в 16-17 ноября. Их сила составит три и четыре балла.

Последний геоудар, по предварительным прогнозам, будет в конце месяца, 28 – 30 ноября, длительностью в неделю и силой в четыре и три балла.

Для некоторых людей магнитные бури считаются довольно опасными. Эксперты предупреждают, что с увеличением солнечной активности количество сердечных приступов увеличивается примерно на 20%. А людям с проблемами с сердечно-сосудистой и иммунной системы, следует быть особенно осторожными.

Чтобы свести к минимуму опасное воздействие магнитной бури на организм человека, нужно соблюдать определенный режим сна, питаться здоровой пищей и не забывать об умеренной физической активности.

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магнитные бурисолнечная вспышкагеомагнитный ударатмосфера Земли
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