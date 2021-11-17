Пять лекарств от простуды, которые обязательно должны быть в вашем доме зимой

По мере того, как мы приближаемся к зимним месяцам, многие из нас, вероятно, сильно простудятся.
За последний месяц многие люди утверждали, что страдают «супер простудой», пишет thesun.co.uk.
Ранее эксперты заявляли, что в этом году больше людей могут заболеть респираторными заболеваниями, поскольку в прошлом году мы проводили много времени вдали от других из-за пандемии коронавируса .
Поэтому многие люди также забыли, что значит быть больным, а это означает, что симптомы могут быть даже более серьезными, чем обычно.
Хотя вам может казаться, что вам нужна волшебная таблетка для лечения или сдерживания простуды и гриппа, эксперты говорят, что есть вещи, которые, возможно, уже есть в кухонном шкафу, которые могут помочь.
Большую часть времени мы получаем все необходимые питательные вещества из пищи, которую потребляем, но один эксперт сказал, что в большинстве случаев в западной диете может не хватать ключевых витаминов и минералов.
Эмили Ролласон, диетолог из Holland & Barrett, сказала, что мы должны есть огромное количество разнообразных здоровых продуктов, но наша диета может означать, что нам не хватает витаминов и минералов, поддерживающих нашу иммунную систему.
Вот скобы для шкафа, которые вам нужно запастись.
1. Витамин D
Во время пандемии коронавируса британцев призывали принимать добавки с витамином D, поскольку многие из нас были заперты в помещении.
Многие люди бросились покупать витамин, так что, скорее всего, у вас где-то в шкафу прячется.
Эмили сказала, что это отличное дополнение, поскольку все больше людей будут проводить длительные периоды времени в помещении из-за суровых зимних условий.
«Общественное здравоохранение Англии рекомендует всем жителям Великобритании в возрасте от одного года принимать 10 микрограммов витамина D в день, и это особенно важно в зимние месяцы, когда наше воздействие солнечного света, естественного источника витамина D, намного меньше. .
«В праздничный период лучший способ убедиться, что вы получаете достаточный уровень витамина D, - это принимать высококачественные добавки», - сказала Эмили.
2017 Британский опрос обнаружил , что витамин D добавка может наполовину ваш риск получения простуды или гриппа.
2. Витамин С
Эмили сказала, что это один из лучших витаминов, помогающих избавиться от кашля и простуды.
Она сказала: «Витамин С - незаменимый витамин, необходимый для нормального функционирования иммунной и метаболической системы (системы, которая помогает организму превращать пищу, которую вы едите, в энергию).
« Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота, является водорастворимым витамином, а это означает, что наш организм не накапливает его, поэтому мы должны получать достаточно из нашего рациона каждый день.
«Витамин С, как известно, поддерживает иммунную функцию, и его широко рекомендуют в зимние месяцы, чтобы уменьшить продолжительность симптомов простуды».
Эмили объяснила, что витамин С также содержится во многих фруктах и овощах, особенно в цитрусовых, темно-зеленых листовых овощах, перце и ягодах.
«Дефицит витамина С встречается редко, но может вызывать такие симптомы, как усталость», - добавила она.
3. Соль
У большинства из нас в кухонных шкафах есть соль в той или иной форме.
Хотя слишком много соли вредно для вас, один эксперт сказал, что она действительно может помочь вам, если вы страдаете от ужасной простуды.
Кристоффер Алеруп, коммерческий директор Enzymatica, производитель ColdZyme, сказал: «Полоскание горла теплой соленой водой может помочь удалить скопившуюся слизь в дыхательных путях и носовой полости.
«Он также может уменьшить воспаление и снять боль в горле».
4. Мед
Неважно, кладете ли вы его на блины или едите его с йогуртом, несколько исследований показали, что мед может помочь при кашле и боли в горле.
Одно исследование, проведенное экспертами Оксфордской медицинской школы, показало, что оно на самом деле «превосходит» другие методы лечения, поскольку может уменьшить количество кашля, а также то, как долго вы страдаете от симптомов.
Джозеф Ли, исследователь, пчеловод и врач общей практики из отделения первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде, сказал: «С 2018 года Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) и Общественное здравоохранение Англии (PHE) рекомендуют использовать мед для лечения симптомы острого кашля у взрослых и детей от пяти лет и старше.
«Мед дешевый и широко доступный, многие люди, вероятно, все равно будут сидеть в шкафу, поэтому стоит попробовать его перед визитом к терапевту.
«Конечно, если симптомы ухудшаются или вы чувствуете себя очень плохо, обратитесь к терапевту».
5. Цинк
Цинк содержится в зернах, молоке и мясе, а также в моллюсках.
Эксперты Британского медицинского журнала (BMJ) обнаружили, что этот минерал может помочь сократить продолжительность простуды на два дня .
Эксперты также предположили, что прием цинка может снизить вероятность простуды.