В Новосибирске местный житель расстрелял прохожего возле табачного киоска

В Новосибирске местный житель прострелил ногу мужчине прямо на улице после того, как между нами случился конфликт. Злоумышленник произвел сразу несколько выстрелов. Все случилось 13 ноября в вечернее время суток. Инцидент произошел недалеко от табачного павильона на улице Нарымская, пишет Telegram-канал Инцидент Новосибирск.
– Ссора произошла между 38-летним местным жителем и 46-летним пострадавшим. Выстрелы были произведены из травматического пистолета. Ранение были непроникающими. Пули попали в бедро. Пострадавший отказался от медицинской помощи, – сообщается в полиции.
Сейчас в случившемся инциденте пытается разобраться полиция. Оружие было изъято у нападавшего.
Напомним, ранее портал Курьер.Среда сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в одной из новосибирских больниц пациентку с диабетом привязывали к кровати. На теле пострадавшей были обнаружены раны. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку.