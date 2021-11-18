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18.11
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В Новосибирске местный житель расстрелял прохожего возле табачного киоска

8:26:4111/18/2021
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У стрелявшего изъяли оружие, а пострадавший отказался от медицинской помощи.

Новосибирец прострелил ногу мужчине прямо на улице. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске местный житель прострелил ногу мужчине прямо на улице после того, как между нами случился конфликт. Злоумышленник произвел сразу несколько выстрелов. Все случилось 13 ноября в вечернее время суток. Инцидент произошел недалеко от табачного павильона на улице Нарымская, пишет Telegram-канал Инцидент Новосибирск.

– Ссора произошла между 38-летним местным жителем и 46-летним пострадавшим. Выстрелы были произведены из травматического пистолета. Ранение были непроникающими. Пули попали в бедро. Пострадавший отказался от медицинской помощи, – сообщается в полиции.

Сейчас в случившемся инциденте пытается разобраться полиция. Оружие было изъято у нападавшего.

Напомним, ранее портал Курьер.Среда сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в одной из новосибирских больниц пациентку с диабетом привязывали к кровати. На теле пострадавшей были обнаружены раны. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку.

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стрельбаранениеПолиция.
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