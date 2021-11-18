Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Москвич отравился «незамерзайкой» и скончался

10:35:0711/18/2021
0

Желание выпить оказалось сильнее тяги к жизни.

Мужчина скончался в машине скорой помощи. Фото: Pixabay.com

В Москве 17 ноября мужчина употребил незамерзающую жидкость из-за чего его пришлось госпитализировать в медучреждение. Сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, пытались оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Москвич скончался в автомобиле бригады скорой помощи. Сейчас по данному факту проводится проверка сотрудниками правопорядка.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске выставили на продажу здание общежития вместе с его жильцами. Предварительная цена лота составила 9, 38 млн рублей. А компания, которая владеет помещением, была объявлена банкротом еще в 2020 году. Известно, что по адресу общежития зарегистрированы 44 человека. А заполняемость помещения составляет 19 комнат.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьгибельнезамерзайкаСкорая помощь.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Смерти можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

«Мусорная свалка в 5 км от центра Бердска»: Депутаты подписывают протестное обращение в правительство и требуют вычеркнуть полигон из схемы7
В Бердске девять ветхих и аварийных домов не могут снести из-за судов владельцев «квадратов»: Список опасных многоэтажек
Исследование: Почему некоторые медицинские работники выступают против вакцинации от коронавируса?4
Под Искитимом на трассе Р-256 столкнулись зерновоз и военный бензовоз

Последние новости

В России второй день подряд рекордный показатель смертности от коронавируса
10:35:55 11/18/2021
В России второй день подряд рекордный показатель смертности от коронавируса
Москвич отравился «незамерзайкой» и скончался
10:35:07 11/18/2021
Москвич отравился «незамерзайкой» и скончался
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал свои воспоминания о проститутках Новосибирска
10:15:01 11/18/2021
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал свои воспоминания о проститутках Новосибирска
В Новосибирске выставили на продажу общежитие вместе с жильцами за 9,38 млн рублей
9:53:36 11/18/2021
В Новосибирске выставили на продажу общежитие вместе с жильцами за 9,38 млн рублей
Бердск«Смертность в Бердске выросла в разы»: Врачи и ритуальщики рассказали, как переживают четвертую волну коронавируса в ноябре 2021 года
9:47:59 11/18/2021
«Смертность в Бердске выросла в разы»: Врачи и ритуальщики рассказали, как переживают четвертую волну коронавируса в ноябре 2021 года
Гинцбург назвал причину появления «рассадников» новых штаммов коронавируса
9:43:22 11/18/2021
Гинцбург назвал причину появления «рассадников» новых штаммов коронавируса
В Новосибирске пьяный местный житель разбил окно в доме и залез туда погреться
9:28:08 11/18/2021
В Новосибирске пьяный местный житель разбил окно в доме и залез туда погреться
Полковник в отставке получил три года за анекдот про росгвардейца
9:18:43 11/18/2021
Полковник в отставке получил три года за анекдот про росгвардейца
Стало известно, какие напитки в России уменьшают риск инсультов и деменции
9:06:17 11/18/2021
Стало известно, какие напитки в России уменьшают риск инсультов и деменции
БердскВ Бердске начмед Рэм Волков не извинился перед Антоном Ивановым за слова о «хайпе». Сын Татьяны Грековой грозился облить себя бензином ради кислорода для мамы в ковидном госпитале
9:02:28 11/18/2021
В Бердске начмед Рэм Волков не извинился перед Антоном Ивановым за слова о «хайпе». Сын Татьяны Грековой грозился облить себя бензином ради кислорода для мамы в ковидном госпитале