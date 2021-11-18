Москвич отравился «незамерзайкой» и скончался

В Москве 17 ноября мужчина употребил незамерзающую жидкость из-за чего его пришлось госпитализировать в медучреждение. Сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, пытались оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Москвич скончался в автомобиле бригады скорой помощи. Сейчас по данному факту проводится проверка сотрудниками правопорядка.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске выставили на продажу здание общежития вместе с его жильцами. Предварительная цена лота составила 9, 38 млн рублей. А компания, которая владеет помещением, была объявлена банкротом еще в 2020 году. Известно, что по адресу общежития зарегистрированы 44 человека. А заполняемость помещения составляет 19 комнат.