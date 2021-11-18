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В Новосибирске пьяный местный житель разбил окно в доме и залез туда погреться

9:28:0811/18/2021
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Его задержали недалеко от произошедшего с окровавленными руками.

Мужчину задержали сотрудники ГБР. Фото: Пресс-секретарь АБ ГВАРДИЯ

В Новосибирске пьяный мужчина, возвращавшийся из ночного клуба разбил окно одного из административных зданий и пытался пробраться в него. Охранник помещения заметил злоумышленник и вызвал бойцов экипаж ГБР. Звонок в ведомство поступил в 03:35. Когда на место прибыли сотрудники, охранник пояснил, что молодой человек разбил стекло в окне, а потом скрылся.

Члены экипажа уточнили приметы подозреваемого и отправились на его поиски. Он был задержан недалеко от произошедшего. Его опознали по окровавленным рукам. Молодой человек твердил, что ему холодно. Также он сказал, что пытался попасть в здание, чтобы согреться. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и передали сотрудникам полиции.

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