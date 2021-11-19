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Врач-гематолог рассказал, почему у россиян бывает «жирная кровь» и как с этим бороться

4:16:2111/19/2021
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Большая концентрация жиров в крови может привести к ложным результатам различных анализов.

При большой концентрации жира в крови пациент может быть здоров и может быть болен. Фото: Pixabay.com

Врач-гематолог, завотделением трансфузиологии НМИЦ имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман рассказал, какую кровь принято считать "жирной" и что делать, если у вас появился такой симптом. Также такую кровь называют хилезной. К таким относят кровь, в которой было найдены большое количество жиров по результатам анализов. Также мужчина сообщил, что такой симптом не всегда означает заболевание пациента.

– В большинстве случаев это связано с тем, что человек потребляет большое количество жирной пищи. Также результаты таких анализов могут прийти, если пациент принимал в пищу жиры перед их сдачей. Это можно объяснить тем, что жиры медленно перерабатываются. Например, если съесть жареную картошку и копченое сало, жиры будут концентрироваться в крови человека некоторое время, это может изменить показания большинства исследований, заявил врач.

А иногда такой симптом может стать признаком нарушения обмена веществ. По словам доктора, такие ситуации случаются с полными людьми с нарушенным холестериновым обменом, когда жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови. Это приводит к некоторым заболеваниям. Например атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет.

Также большая концентрация жиров в организме человека приводит к изменению результатов анализов: у таких пациентов исследование биохимических анализов очень затруднено. Они могут прийти плохими либо же ложными. Если в крови человека большая концентрация жира – может прийти ложный результат анализа на сифилис- положительный.

А если же такие результаты анализов приходят несколько раз подряд, следует пересдать его через некоторое время соблюдая все правила.

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врачкровьжир
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