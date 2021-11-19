Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска

5:05:5211/19/2021
0

Подарки принимаем до 20 декабря включительно с 09.00 утра до 18.00 в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.

Бердчане и искитимцы приносят подарки малыша в м редакцию. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Подарки для туббольницы
Дети ждут сладкий Новый год: в Бердске объявлен сбор сладких подарков, канцтоваров и памперсов больным малышам в туберкулезные санатории Новосибирска

Дети ждут сладкий Новый год: в Бердске объявлен сбор сладких подарков, канцтоваров и памперсов больным малышам в туберкулезные санатории НовосибирскаНа Рождество получат 40 сладких подарков дети Мочищенского туберкулезного санатория от Деда Мороза и благотворителей из БердскаЕщё 26 новости

В Бердске продолжается сбор денег и сладких подарков детям из туберкулезных санаториев и больниц Новосибирска. как ранее сообщал "Курьер.Среда", порядка 200 ребятишек ждут новогоднюю сказку, которые вы, благотворители, могут воплотить в реальность.

Редакция "Курьер.Среда" уже многие годы объявляет добрую акцию в канун Нового года. В этом году собираем подарки с запасом, чтобы каждый маленький пациент получил кулек со сладостями. выиграл сладкий приз на новогоднем утреннике, а также попил чай с конфетками. Стоит отметить, что зачастую в туберкулезных санаториях лечат детей из малоимущих семей. Родители не могут часто навещать ребятишек и одаривать их нужными вещами для больницы. В этот раз мы просим вас помочь детям скрасить свои серые будни в больничных стенах не только конфетками, но и канцелярией, настольными играми. Самым маленьким больным нужны подгузники. Напомним, возраст пациентов - от 2 до 18 лет.

С доброй акции 2021 года в редакции остались 10 900 рублей от благотворителей. В этом году на эти деньги мы с волонтеров Вячеслав Останиным, который развезет ваши гостинцы детям, купим недостающие канцтовары, конфеты и памперсы.

Жители Бердска могут принести подарки детям в офисы редакции по адресу: ул. Ленина, 38, (отдельный вход с обратной стороны подъезда дома), ул. К.Маркса,24, офис 2, телефон для справок: 3-00-10.

Подарки принимаем до 20 декабря включительно с 09.00 утра до 18.00 в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. На сегодняшний день, 19 ноября, вам удалось собрать 18 200 рублей.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой "Подарки для детей". Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова.

Сбор стартует с 9 ноября, а закончится - 20 декабря. Благодарим вас за помощь!

Низкий поклон и спасибо за средства на подарки детям:
300 рублей пришли от Ольги Николаевны. Спасибо!

200 рублей пришли от Ирины Викторовны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Александры Александровны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Сергея Сергеевича. Спасибо!

400 рублей пришли от Юлии Александровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Сергея Дмитриевича. Спасибо!

300 рублей пришли от Станислава Андреевича. Спасибо!

300 рублей пришли от Жанны Александровны. Спасибо!

5000 рублей пришли от Вячеслава Владимировича. Спасибо!

400 рублей пришли от Оксаны Николаевны. Спасибо!

800 рублей пришли от Нины Александровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Елены Анатольевны. Спасибо!

150 рублей пришли от Ирины Владимировны. Спасибо!

500 рублей пришли от Юлии Дмитриевны. Спасибо!

200 рублей пришли от Евгения Павловича. Спасибо!

350 рублей пришли от Татьяны Дмитриевны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Татьяны Игоревны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Дмитрия Сергеевича. Спасибо!

500 рублей пришли от Ирины Евгеньевны. Спасибо!

3 000 рублей пришли от Алексея Владимировича. Спасибо!

200 рублей пришли от Василия Владимировича. Спасибо!

300 рублей пришли от Ольги Николаевны. Спасибо!

Два пакета с канцтоварами, настольными и развивающими играми, памперсами от анонимного благотворителя. Спасибо!

Один сладкий подарок от Натальи Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Виты Михайловны. Спасибо!

500 рублей пришли от Олеси Витальевны. Спасибо!

15 подарков принес индивидуальный предприниматель Ольга Бояркина. Спасибо!

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новый годакциясборсладкие подарки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поможем ребятишкам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска
5:05:52 11/19/2021
В Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска
Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли
5:00:29 11/19/2021
Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли
В России мигрантов обяжут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции
4:51:18 11/19/2021
В России мигрантов обяжут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции
Бердск«Ощущение, что теперь его там оставят надолго»: Жена пациента ковидного госпиталя, которого выписали с 85% поражением легких, ждет ответа от Путина и прокуратуры
4:46:00 11/19/2021
«Ощущение, что теперь его там оставят надолго»: Жена пациента ковидного госпиталя, которого выписали с 85% поражением легких, ждет ответа от Путина и прокуратуры
В Воронеже в пункте вакцинации от коронавируса скончался 79-летний мужчина
4:38:52 11/19/2021
В Воронеже в пункте вакцинации от коронавируса скончался 79-летний мужчина
В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны
4:27:05 11/19/2021
В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны
Врач-гематолог рассказал, почему у россиян бывает «жирная кровь» и как с этим бороться
4:16:21 11/19/2021
Врач-гематолог рассказал, почему у россиян бывает «жирная кровь» и как с этим бороться
Очень строгие запреты для каждого верующего на праздник иконе Божией Матери «Взыграние Младенца»: и три важных дела. Текст красивой молитвы
4:00:51 11/19/2021
Очень строгие запреты для каждого верующего на праздник иконе Божией Матери «Взыграние Младенца»: и три важных дела. Текст красивой молитвы
На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских беженцев
3:58:06 11/19/2021
На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских беженцев
В Иркутской области отец 9 лет насиловал свою малолетнюю дочь
3:45:53 11/19/2021
В Иркутской области отец 9 лет насиловал свою малолетнюю дочь