В Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска

В Бердске продолжается сбор денег и сладких подарков детям из туберкулезных санаториев и больниц Новосибирска. как ранее сообщал "Курьер.Среда", порядка 200 ребятишек ждут новогоднюю сказку, которые вы, благотворители, могут воплотить в реальность.
Редакция "Курьер.Среда" уже многие годы объявляет добрую акцию в канун Нового года. В этом году собираем подарки с запасом, чтобы каждый маленький пациент получил кулек со сладостями. выиграл сладкий приз на новогоднем утреннике, а также попил чай с конфетками. Стоит отметить, что зачастую в туберкулезных санаториях лечат детей из малоимущих семей. Родители не могут часто навещать ребятишек и одаривать их нужными вещами для больницы. В этот раз мы просим вас помочь детям скрасить свои серые будни в больничных стенах не только конфетками, но и канцелярией, настольными играми. Самым маленьким больным нужны подгузники. Напомним, возраст пациентов - от 2 до 18 лет.
С доброй акции 2021 года в редакции остались 10 900 рублей от благотворителей. В этом году на эти деньги мы с волонтеров Вячеслав Останиным, который развезет ваши гостинцы детям, купим недостающие канцтовары, конфеты и памперсы.
Жители Бердска могут принести подарки детям в офисы редакции по адресу: ул. Ленина, 38, (отдельный вход с обратной стороны подъезда дома), ул. К.Маркса,24, офис 2, телефон для справок: 3-00-10.
Подарки принимаем до 20 декабря включительно с 09.00 утра до 18.00 в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. На сегодняшний день, 19 ноября, вам удалось собрать 18 200 рублей.
Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой "Подарки для детей". Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:
карточка в Сбербанке
4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова.
Сбор стартует с 9 ноября, а закончится - 20 декабря. Благодарим вас за помощь!Низкий поклон и спасибо за средства на подарки детям:
300 рублей пришли от Ольги Николаевны. Спасибо!
200 рублей пришли от Ирины Викторовны. Спасибо!
1000 рублей пришли от Александры Александровны. Спасибо!
1000 рублей пришли от Сергея Сергеевича. Спасибо!
400 рублей пришли от Юлии Александровны. Спасибо!
300 рублей пришли от Сергея Дмитриевича. Спасибо!
300 рублей пришли от Станислава Андреевича. Спасибо!
300 рублей пришли от Жанны Александровны. Спасибо!
5000 рублей пришли от Вячеслава Владимировича. Спасибо!
400 рублей пришли от Оксаны Николаевны. Спасибо!
800 рублей пришли от Нины Александровны. Спасибо!
300 рублей пришли от Елены Анатольевны. Спасибо!
150 рублей пришли от Ирины Владимировны. Спасибо!
500 рублей пришли от Юлии Дмитриевны. Спасибо!
200 рублей пришли от Евгения Павловича. Спасибо!
350 рублей пришли от Татьяны Дмитриевны. Спасибо!
1000 рублей пришли от Татьяны Игоревны. Спасибо!
1000 рублей пришли от Дмитрия Сергеевича. Спасибо!
500 рублей пришли от Ирины Евгеньевны. Спасибо!
3 000 рублей пришли от Алексея Владимировича. Спасибо!
200 рублей пришли от Василия Владимировича. Спасибо!
300 рублей пришли от Ольги Николаевны. Спасибо!
Два пакета с канцтоварами, настольными и развивающими играми, памперсами от анонимного благотворителя. Спасибо!
Один сладкий подарок от Натальи Николаевны. Спасибо!
500 рублей пришли от Виты Михайловны. Спасибо!
500 рублей пришли от Олеси Витальевны. Спасибо!
15 подарков принес индивидуальный предприниматель Ольга Бояркина. Спасибо!