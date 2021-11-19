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Продюсер Марины Хлебниковой опроверг слухи о ее проблемах с алкоголем

8:26:4711/19/2021
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Мужчина заявил, что никогда не видел Хлебникову пьяной.

По словам продюсера, Хлебникова не была зависимой от алкоголя. Фото: Pixabay.com

Продюсер Марины Хлебниковой Дмитрий Чижов опроверг слухи о том, что певица злоупотребляла алкоголем и страдала зависимостью. Также по словам мужчины, он никогда не видел исполнительницу в состоянии алкогольного опьянения. Чижов заявил, что их команда вернулась с гастролей 17 ноября. Выступления прошли успешно и никаких проблем не возникло. Также он добавил, что у артистки были большие творческие планы, она успешно записала песню, которая могла стать хитом. Также на трек был снят видеоклип.

Накануне вечером Хлебникова вместе с мужем пострадали в пожаре в двухкомнатной квартире в Москве по улице Ратной. Там вместе с ними находились родители заслуженной артистки России и ее дочь, которая первая вызвала сотрудников спасательной службы. А пожарную тревогу подняли соседи, которые сбежали на запах дыма и постучали в дверь. Сейчас 56-летняя исполнительница находится в медикаментозной коме в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи не дают никаких прогноз о ее выздоровлении.

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огоньалкогольдымпожарПевица.
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