Продюсер Марины Хлебниковой опроверг слухи о ее проблемах с алкоголем

Продюсер Марины Хлебниковой Дмитрий Чижов опроверг слухи о том, что певица злоупотребляла алкоголем и страдала зависимостью. Также по словам мужчины, он никогда не видел исполнительницу в состоянии алкогольного опьянения. Чижов заявил, что их команда вернулась с гастролей 17 ноября. Выступления прошли успешно и никаких проблем не возникло. Также он добавил, что у артистки были большие творческие планы, она успешно записала песню, которая могла стать хитом. Также на трек был снят видеоклип.
Накануне вечером Хлебникова вместе с мужем пострадали в пожаре в двухкомнатной квартире в Москве по улице Ратной. Там вместе с ними находились родители заслуженной артистки России и ее дочь, которая первая вызвала сотрудников спасательной службы. А пожарную тревогу подняли соседи, которые сбежали на запах дыма и постучали в дверь. Сейчас 56-летняя исполнительница находится в медикаментозной коме в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи не дают никаких прогноз о ее выздоровлении.