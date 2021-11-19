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Как россияне отдыхают и работают в декабре 2021 и январе 2022 года – производственный календарь

8:15:3911/18/2021
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Новогодние праздники не за горами и Правительство России уже составило для этих дат производственный календарь.

Правительство России уже подготовило производственный календарь на предстоящий 2022 год. Фото: Pixabay.com
Правительство России уже подготовило производственный календарь на предстоящий 2022 год. Фото: Pixabay.com

Декабрь уже совсем близко, как и следующие вместе с ним новогодние праздники. Люди заряжаются новогодним настроением, закупают путевки и билеты на базы отдыха, на курорты в другие страны или планируют выезд на праздничных выходных к своим далеким родственникам и друзьям. Чтобы спланировать эти мероприятия и события, необходимо знать, какие дни обозначены официальными выходными в период с конца декабря 2021 года по начало января 2022 года.

В период с конца 2021 года по начало 2022 года россияне будут отдыхать 10 дней. Последний день уходящего года — 31 декабря будет выходным днем. Такая ситуация сложилась из-за переноса выходного дня с 3 января 2021 года. Кроме того, ранее Михаилом Мишустиным было внесено предложение о признании 31 декабря выходным днем. Причиной этому послужили множественные обращения россиян, а также низкая производительность сотрудников различных предприятий и организаций. Однако пока Правительство России не дает никаких конкретных ответов, продолжая переносить праздничные дни, затронувшие традиционные выходные, на другие даты в течение года.

Также выходные дни обозначены и в период с 1 по 9 января 2022 года включительно. Праздничные дни, попадающие под категорию выходных в субботу и воскресенье перенесутся на различные даты в течение года. Так, например, выходной день с субботы 1 января перенесется на 3 мая, а со 2 января — на 10 мая.

Производственный календарь на декабрь 2021 и январь 2022.

Праздничные выходные дни в декабре 2021 и январе 2022.
Праздничные выходные дни в декабре 2021 и январе 2022.

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новый годвыходные дни31 декабряянварьдекабрьпроизводственный календарь20212022
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