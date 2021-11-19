Как россияне отдыхают и работают в декабре 2021 и январе 2022 года – производственный календарь

Декабрь уже совсем близко, как и следующие вместе с ним новогодние праздники. Люди заряжаются новогодним настроением, закупают путевки и билеты на базы отдыха, на курорты в другие страны или планируют выезд на праздничных выходных к своим далеким родственникам и друзьям. Чтобы спланировать эти мероприятия и события, необходимо знать, какие дни обозначены официальными выходными в период с конца декабря 2021 года по начало января 2022 года.
В период с конца 2021 года по начало 2022 года россияне будут отдыхать 10 дней. Последний день уходящего года — 31 декабря будет выходным днем. Такая ситуация сложилась из-за переноса выходного дня с 3 января 2021 года. Кроме того, ранее Михаилом Мишустиным было внесено предложение о признании 31 декабря выходным днем. Причиной этому послужили множественные обращения россиян, а также низкая производительность сотрудников различных предприятий и организаций. Однако пока Правительство России не дает никаких конкретных ответов, продолжая переносить праздничные дни, затронувшие традиционные выходные, на другие даты в течение года.
Также выходные дни обозначены и в период с 1 по 9 января 2022 года включительно. Праздничные дни, попадающие под категорию выходных в субботу и воскресенье перенесутся на различные даты в течение года. Так, например, выходной день с субботы 1 января перенесется на 3 мая, а со 2 января — на 10 мая.
Производственный календарь на декабрь 2021 и январь 2022.