Для всех верующих красивые поздравления 20 ноября в праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»

Радостно ко всем колокол в церкви сегодня взывает,
Божью Матерь, Икону Ее «Взыграние Младенца» почитаем!
Всем сердцем придем к ней вместе все помолиться,
Колени преклоним, попросим, некому больше обратиться!
Защиты мы просим ребеночку, беременным выносить плод,
И пусть цветок добра раскрывается во мне целый год!
Пусть наши души навсегда сольются в неземном песнопении,
И всегда мы тебе, Богоматерь, будем в вере верными!
***
Сегодня мы вспомним события, что были в жизни нашей
И попросим разродится от бремени без труда нашего!
Икона Божьей Матери «Взыграние Младенца» помогала не раз,
И родить дитя прелестное и выносить плод много раз!
Прости нам грехи наши, дай нам в дар ребеночка в семье,
Не дозволь, чтобы нас и детей наших обидели извне!
Пусть в церкви на молитву вместе с тобой мы придем,
И песнь пресвятую, мы Господу Богу нашему споем!
***
Весь православный мир праздник великий отмечает,
Всех помолиться в свои церкви сегодня приглашает!
Икона «Взыграние Младенца», повод молитвы читать,
Не дать душе загрустить, просто веселиться, не унывать!
Просим, Заступница, всех нас возьми к себе под крыло,
Как детей, что ты помогала в свет привести всех до одного!
Ведь душа – это истина, что может нас привнести на небо,
Но не может она быть одна, посреди океана гнева!
***
Мы всегда, православные, почитали милую Богородицу,
Она нам помогает, за нас перед Господом молится!
В ноябре преклоним уста к «Взыгранию Младенца» Иконе,
Когда Христа она на руки взяла и подняла над землею!
Так же и души наши Заступница возьми и укрепи,
Спаси детей родившихся и нет, за собой позови!
Мы будем во всем тебе в делах земных помогать,
Всех поддерживать и никого в молитвах своих не забывать!
***
Многим иконам все православные поклоняемся,
Но к Божьей Матери мы искренне в любви признаемся!
Ты наша для всех Заступница и помощница во всем,
Мы за руки возьмемся все вместе и песнь споем!
Иконе «Взыграние Младенца» Божьей Матери колени преклони,
И только самое доброе и светлое в душу свою и ребеночка привнеси!
Пусть, как цветок, она нам с иконы улыбается,
А мы поступками детей могли бы гордиться, а не огорчается!
***
Сегодня необычный день у православных праздник,
Скорее в церковь ты беги, озорник, мой проказник!
Преклони колени, перед Иконой «Взыграние Младенца» помолись,
И в церковь с дарами осени, конечно же вернись!
Пора нам думать о своей бессмертной, юной душе,
Быть добрыми, благочестивыми, не только на словах, но везде!
От мира к миру душа наша границы переходит,
Но и успокоения она, нигде и никогда не находит!
Стихи: Поздравик