Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мозговой компас: как мы перемещаемся в мыслях и пространстве и не путаемся?

9:00:0511/19/2021,от Университета Тренто
0

Исследовательская группа продемонстрировала, что в абстрактное мышление вовлечен другой тип клеток мозга, который дополняет ранее идентифицированные типы и действует как своего рода компас для ориентации в пространстве.

В мозгу есть клетки, которые действуют как навигационная система, но также есть клетки, которые действуют как своего рода компас. Фото: Pixabay

Новое открытие Университета Тренто по аналогии между перемещением в физическом и концептуальном пространстве: в мозгу есть клетки, которые действуют как навигационная система, но также есть клетки, которые действуют как своего рода компас. Ученые CIMeC в UniTrento обнаружили, что те же нейронные механизмы, которые сигнализируют о направлении движения в физической среде, также используются для ориентации и навигации в абстрактных пространствах, пишет medicalxpress.com.

Результаты их работы были опубликованы сегодня в журнале Communications Biology. Авторами исследования являются Симоне Вигано, Валерио Рубино, Марко Буйатти и Мануэла Пьяцца, которая также является руководителем исследовательской группы в Центре исследований разума и мозга-CIMeC Университета Тренто.

Некоторое время назад исследовательская группа предоставила экспериментальные доказательства того, что популяции нейронов, которые предоставляют пространственную информацию на основе системы, подобной сетке (в качестве системы навигации ), активируются не только для навигации в физической среде , но и для навигации в абстрактном пространстве. идей и концепций. Эти популяции нейронов называются клетками места и клетками сетки и расположены в области гиппокампа и в медиальной префронтальной коре головного мозга.

Теперь та же исследовательская группа - снова с помощью магнитно-резонансной томографии - продемонстрировала, что в абстрактное мышление вовлечен другой тип клеток мозга, который дополняет ранее идентифицированные типы и действует как своего рода компас для ориентации в пространстве. В этом исследовании группа исследователей изучала участие так называемых клеток направления головы, которые были обнаружены в мозге нескольких видов животных, не относящихся к человеку, при навигации в физическом пространстве.

«Используя магнитно-резонансную томографию, мы показали, что есть популяции нейронов, в основном расположенные в медиальной теменной коре, которые ведут себя как клетки направления головы; другими словами, они сигнализируют о направлении движения, даже если движение не происходит в физическое пространство, но в абстрактном, концептуальном пространстве. Это открытие предполагает существование дополнительного механизма концептуальной навигации за пределами гиппокампа », - заключила исследовательская группа.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
навигациямозгмышлениеабстрактное мышлениекомпас
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Быстро ориентируетесь в пространстве и на местности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

FDA одобрило систему виртуальной реальности для облегчения боли в спине
8:30:20 11/19/2021
FDA одобрило систему виртуальной реальности для облегчения боли в спине
Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября в день Собора Архистратига Михаила, а что делать можно. Приметы и традиции
8:15:38 11/19/2021
Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября в день Собора Архистратига Михаила, а что делать можно. Приметы и традиции
Симптомы недержания: 10 советов, которые помогут избежать этой неприятности
8:00:12 11/19/2021
Симптомы недержания: 10 советов, которые помогут избежать этой неприятности
Метеоритный дождь Леониды: сверкающие падающие звезды украсят небо до 30 ноября 2021 года. Когда еще будут звездопады?
7:30:00 11/19/2021
Метеоритный дождь Леониды: сверкающие падающие звезды украсят небо до 30 ноября 2021 года. Когда еще будут звездопады?
Перманентный макияж и визит к косметологу лучше не назначать на эти дни по лунному календарю в конце ноября и декабре 2021 года
7:15:01 11/19/2021
Перманентный макияж и визит к косметологу лучше не назначать на эти дни по лунному календарю в конце ноября и декабре 2021 года
Исследователи объяснили, как наш мозг воспринимает многозначные слова: интересный эксперимент
7:00:15 11/19/2021
Исследователи объяснили, как наш мозг воспринимает многозначные слова: интересный эксперимент
Диета 5:2 или «Сбросьте вес»: Что людям нравится слышать больше в рекомендациях врача?
6:30:23 11/19/2021
Диета 5:2 или «Сбросьте вес»: Что людям нравится слышать больше в рекомендациях врача?
Как коридор затмений повлияет на каждого знака зодиака: гороскоп для всех 12 знаков с 19 ноября по 4 декабря 2021 года
6:15:58 11/19/2021
Как коридор затмений повлияет на каждого знака зодиака: гороскоп для всех 12 знаков с 19 ноября по 4 декабря 2021 года
Вскрытие легких пациентов с коронавирусом указало на новый путь лечения: что обнаружили врачи?
6:00:46 11/19/2021
Вскрытие легких пациентов с коронавирусом указало на новый путь лечения: что обнаружили врачи?
Как прием препаратов, подавляющих иммунитет, влияет на тяжесть исхода при коронавирусе?
5:30:37 11/19/2021
Как прием препаратов, подавляющих иммунитет, влияет на тяжесть исхода при коронавирусе?