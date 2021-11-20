Мозговой компас: как мы перемещаемся в мыслях и пространстве и не путаемся?

Новое открытие Университета Тренто по аналогии между перемещением в физическом и концептуальном пространстве: в мозгу есть клетки, которые действуют как навигационная система, но также есть клетки, которые действуют как своего рода компас. Ученые CIMeC в UniTrento обнаружили, что те же нейронные механизмы, которые сигнализируют о направлении движения в физической среде, также используются для ориентации и навигации в абстрактных пространствах, пишет medicalxpress.com.
Результаты их работы были опубликованы сегодня в журнале Communications Biology. Авторами исследования являются Симоне Вигано, Валерио Рубино, Марко Буйатти и Мануэла Пьяцца, которая также является руководителем исследовательской группы в Центре исследований разума и мозга-CIMeC Университета Тренто.
Некоторое время назад исследовательская группа предоставила экспериментальные доказательства того, что популяции нейронов, которые предоставляют пространственную информацию на основе системы, подобной сетке (в качестве системы навигации ), активируются не только для навигации в физической среде , но и для навигации в абстрактном пространстве. идей и концепций. Эти популяции нейронов называются клетками места и клетками сетки и расположены в области гиппокампа и в медиальной префронтальной коре головного мозга.
Теперь та же исследовательская группа - снова с помощью магнитно-резонансной томографии - продемонстрировала, что в абстрактное мышление вовлечен другой тип клеток мозга, который дополняет ранее идентифицированные типы и действует как своего рода компас для ориентации в пространстве. В этом исследовании группа исследователей изучала участие так называемых клеток направления головы, которые были обнаружены в мозге нескольких видов животных, не относящихся к человеку, при навигации в физическом пространстве.
«Используя магнитно-резонансную томографию, мы показали, что есть популяции нейронов, в основном расположенные в медиальной теменной коре, которые ведут себя как клетки направления головы; другими словами, они сигнализируют о направлении движения, даже если движение не происходит в физическое пространство, но в абстрактном, концептуальном пространстве. Это открытие предполагает существование дополнительного механизма концептуальной навигации за пределами гиппокампа », - заключила исследовательская группа.