Какой сегодня церковный праздник 20 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Мучеников в Мелитине
Православные праздники 20 ноября 2021 года
Преподобного Лазаря Галисийского
Священномученика Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского и иных
Народные праздники и приметыФедотов день
Этот народный праздник посвящен памяти святого мученика Феодота, который считался покровителем женского рукоделия. Девушки садились прясть, однако вязать в этот день запрещалось. Мужчины выходили на подледную рыбалку. Также в этот день жители деревень начинали пользоваться переправой по заледеневшим рекам, которые служили вместо дорог. Среди детей было распространено загадывать загадки про лед.
По народным приметам обильный снег в этот день предвещал полноводье рек весной.
ПриметыТучи показались с северной стороны – оттепели не быть.
Если день богат снегом, то и вся зима будет снежная.
Если день снежный – к большому разливу будущей весной.
Первый снег лег на сырую землю толстым пластом – будет год с рожью.
Гололед на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.
Источник: my-calend.ru