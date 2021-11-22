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Трогательные и нежные поздравления и открытки на Всемирный день сыновей 22 ноября

1:17:4611/22/2021
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День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее.

День сыновей - 22 ноября. Фото: Pixabay.com
День сыновей - 22 ноября. Фото: Pixabay.com

22 ноября — праздник для многих. Ведь это День сыновей. А это значит, что своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына. Поэтому поздравления в такой день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого счастья никогда не поздно и всегда очень приятно.

День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о своей любви, дать почувствовать тепло семейного уюта и душевности.

День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

Наши дети всех в мире важней,
Эта истина очень стара.
Поздравляю вас с Днем сыновей
И желаю удач и добра!

Пусть они только радуют вас,
Все умнее, успешней, добрей
И любимее все становясь,
А хотя, ну куда уж сильней!

***

Всех, у кого есть сыновья,
Вас поздравляю я, ура!
Пусть смелыми они растут,
Любовь и счастье пусть их ждут.

Пусть сына ангелы хранят, Всех маленьких, больших ребят! Желаю радости, здоровья, Ведь для семьи сынок — опора!

День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

И сын, и дочка — все для мамы дети,
Но есть особый праздник на планете
Для всех матерей —
Это День сыновей!

Ведь сын — надежда и опора,
В нём — сила, мужество, всех дел основа,
Вас с этим праздником я поздравляю,
Пусть ангел вас хранит, оберегает!

***

Кто такой — сыночек?
Сто бессонных ночек,
Тысяча страданий,
Миллион признаний!

Сын — подарок папе,
Он — защитник маме,
Главный шалунишка,
«Дорогой» мальчишка!

День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

С Днем сыновей, любимый сын, Я так люблю тебя сердечно! Ты для меня номер одни, Будь счастлив и здоров, конечно!

Буду всегда с тобою рядом
И чем смогу, тем помогу:
Деньгами, делом, словом, взглядом,
От зла и бед уберегу!

И пусть успехи и везение
Будут с тобой в любой денек!
Осуществляй свои стремления
И верь всегда в себя, сынок!

Источник: pozdravok.ru

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