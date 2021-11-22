Чтение Таро с одной картой для всех знаков зодиака на 22 ноября 2021 года

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в понедельник, 22 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет Your Tango.
Но что принесет вашему знаку зодиака чтение карт Таро в понедельник?
Что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в понедельник, 22 ноября 2021 года
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Шестерка Пентаклей
Вы всегда хотели заниматься чем-то независимо от работы, и, возможно, вы думаете о бизнесе или каком-то начинании.
Трудно начать, когда у вас нет капитала или даже представления о том, как вы будете реализовывать этот бизнес-план, поэтому вам нужно сесть и спланировать свое будущее.
Развивайте свою идею таким образом, чтобы она позволяла Вселенной привлекать в вашу жизнь нужных людей, которые будут вести вас в этом путешествии.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая
Вы перестали спорить с людьми без всякой причины, и хорошо знать, что вы можете размахивать белым флагом капитуляции и серьезно относиться к этому.
Теперь, когда вы готовы сосредоточиться на том, чтобы стать миротворцем, это означает, что вам придется скрыть эти кнопки, чтобы на них нажали подлые люди, которые хотят, чтобы вы разбудили и расстроили еще раз.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая
Вы переживаете период замешательства, и это не то, что будет длиться вечно.
Как бы страшно это ни казалось вам сейчас, Близнецы, вы должны позволить себе сделать шаг назад и проанализировать ситуацию.
На самом деле, если это даже слишком сложно, просто сделайте перерыв все вместе. Возможно, это как раз то, что вам нужно.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая
Когда вы решите, что хотите управлять своей жизнью, некоторые нездоровые люди могут попытаться помешать вам совершать ошибки, которые, по их мнению, вы не знаете, вредны для вас.
Но это ваше решение о том, что вам нужно делать и что вы хотите делать. Токсичные люди иногда проявляют себя, когда вы выздоравливаете.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Пятерка жезлов, перевернутая
Вы наконец-то приходите в себя к темным временам в вашей жизни.
Это время празднования. Подумайте, как далеко вы зашли.
Наслаждайтесь и радуйтесь будущему, ведь оно выглядит намного ярче благодаря вашему усердию и усилиям.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое
Вы стремились к вершине, но теперь видите, что падаете немного ниже стандартов, которые вы для себя установили. Вы впали в старые привычки и распорядки, которые могут помешать вашему успеху.
Это может быть уродливое лицо страха, проявившееся в вашей жизни. Вы боитесь, что вы самозванец, а не то, кем себя называете?
Если бы вас не было, вы бы вообще были там, где находитесь сейчас? Нет, конечно нет. Итак, вы настолько реальны, насколько это возможно, и для вас важно исключить и принять это.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Двойка Кубков
Определенные решения действительно нужно принимать, исходя из ваших эмоциональных возможностей. Итак, прислушивайтесь к своему сердцу, чтобы знать, куда оно приведет вас в следующий раз. Не позволяйте беспокойству мешать вам чувствовать себя в безопасности.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Пятерка Мечей
Сейчас происходит много изменений, и это может вызвать у всех раздражение и несчастье.
Тем не менее, это важные моменты в вашей жизни, и необходимо устранить преграды перемен, чтобы произошло что-то новое.
Не пытайтесь приукрасить то, что должно быть известно своей первозданной красотой. В это время важно по-настоящему держать глаза широко открытыми.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая
У вас было много энергии, чтобы двигаться в определенном направлении, и теперь вы потеряли пар.
Может быть очень обескураживающим думать, что он направил всю эту энергию и усилия на достижение цели только для того, чтобы выйти с пустыми руками.
Однако иногда что-то происходит по какой-то причине, и вы узнаете об этом позже.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Смерть, перевернутая
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Фальшивый финал может немного помешать. Вы думали, что с чем-то покончили, но здесь это снова как бы повторяется, чтобы создать какой-то хаос в вашей жизни.
Как бы ни было неприятно знать, что вам все еще приходится иметь дело с определенной болевой точкой в вашем мире, хорошо иметь возможность сделать это правильно с первого раза, поэтому извлеките уроки, которые вы извлекли из своей предыдущей ошибки, и примените их прямо сейчас.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Девятка Мечей
Вы очень беспокоитесь о людях в вашем мире, и это не дает вам спать по ночам.
Однако постарайтесь напомнить себе, что есть вещи, которые вы не можете изменить и никогда не сможете изменить.
Люди и их действия или выбор - одно из них. Так что сосредоточьтесь на собственных реакциях, когда можете.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Императрица, перевернутая
Когда вы позволяете многим вещам заполнять вашу жизнь, вы можете почувствовать себя полностью отстраненными от себя и своего внутреннего голоса.
Итак, важно делать то, что помогает вам перецентрироваться. Береги свое тело. Ешьте хорошую еду. Пить воду. Отдыхай.