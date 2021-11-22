Народная артистка Нина Русланова скончалась на 76-ом году жизни

В России умерла популярная актриса театра и кино Нина Русланова. Она боролась с тяжелым заболеванием. Женщина скончалась на 76-м году жизни. Такое заявление сделала директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Русланова поступила в театральное училище после того, как получила диплом в строительном техникуме. Через два года она поступила в Щукинское училище в столице.
Окончив московское училище, она начала играть в Театре имени Евгения Вахтангова. Там она Русланова проработала 15 лет. Первая роль актриса досталась в картине "Короткие встречи" в 1967 году. Там же снимался Владимир Высоцкий. Женщина снялась в 150 фильмах. Например в "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие.