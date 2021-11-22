Выяснилась причина смерти известной актрисы Нины Руслановой

В Москве умерла актриса Нина Русланова. Женщина скончался от коронавируса на 76 году жизни. Две недели назад актрисе стало плохо, она почувствовала недомогание и проблемы с дыханием, но отказалась от госпитализации. Однако 11 ноября врачи настояли на своем и доставили героиню "Собачьего сердца" в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Также у пациентки была диагностирована дыхательная недостаточность первой-второй степени. Врачи боролись за ее жизнь на протяжении 10-и дней.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что блогер Губденский, скончавшийся в ДТП на Кутузовском проспекте, пожертвовал 1,5 млн рублей в благотворительный фонд перед своей смертью. Также пассажир, который погиб после госпитализации пожертвовал такую же сумму. Благодаря такому начислению фонду удалось закрыть 18 сборов. Сообщается, что доброжелатели хотели помочь нуждающимся без лишней огласки.