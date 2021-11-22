О чем вы хотите спросить мэра Бердска: почему невозможно сделать маммографию и куда исчезли шумоотражатели около железной дороги в Северном

«Курьер.Среда» продолжает сбор вопросов от жителей Бердска мэру города Евгению Шестернину. Как ранее сообщала редакция, 16 ноября редакция дала старт рубрике "Вопросы мэру Евгению Шестернину". Стоит отметить, что еще в 2019 году глава Бердска признавался, что ему стыдно за отписки чиновников.
С какими потерями и успехами прошел 2021 год для Бердска - очень ждем ваши вопросы на злободневные темы и ответы на них от мэра Евгения Шестернина.
Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для мэра вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу [email protected]
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС МЭРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос мэру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема вопросов — 30 ноября!1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на страницах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!
А вот уже о чем спрашивают горожане главу горадминистрации Бердска:Я житель микрорайона Северный. В нашем микрорайоне с каждым годом всё хуже и хуже инфраструктура. Наказы депутату результатов не дают к сожалению. Из года в год одно и то же и даже хуже. 1) Когда жителям микрорайона предоставят общественный транспорт с малым интервалом прибытия, а не один раз в час? Маршрут 510 совсем убрали, и остался только 11, который ходит редко, а автобус и вовсе раз в час. Дети мёрзнут на остановке, чтобы добраться до школы. Школы, как известно, в микрорайоне нет.
2) В микрорайоне нет аптеки и это крайне не удобно. Пенсионерам приходится ходить пешком к базару в ближайшую аптеку. А это не малый путь, если учитывать, что дома № 1, № 3, № 8 находятся очень далеко, почти у моря. Вопрос: Кода будет аптека?
3) Когда установят светофор на выезде с ул.Водобачной на ул.Первомайскую? Аварийные ситуации ежедневно, поток машин по Первомайской очень интенсивный и выехать с ул.Водобачной в сторону г.Новосибирска не возможно.
4) Когда установят шумоотражающее ограждение на железной дороге? Раньше оно было, но по какой-то причине его демонтировали и больше не установили.
5) Необходим ремонт дорожного полотна в микрорайоне и ливневая канализация. Когда это будет?
-Евгений Анатольевич, с каждым годом фасады зданий в Бердске все больше и больше «расписывают» хулиганы.
Многие дома сейчас оборудованы видеокамерами. Но мы не видим никаких изменений, иначе те, кто пишет, должны были бы закрасить или отмыть надписи. Увы.... Только новые появляются. Вчера, например, в нашем доме по ул. Ленина, 37 исписали все двери!
Какие шаги предпринимает Мэрия в данном направлении? Решался ли этот вопрос совместно с МВД?
- Учреждение оплатило прохождение медосмотра. Но Медкомиссия внесла обязательный пункт: 1.Прохождение маммографии, аппарат в городе не работает, запись осуществлялась на 4 месяца вперёд. 2.УЗИ малого таза... И того веселее только платно. То есть две дорогостоящие процедуры все женщины старше 40 лет проходят за свой счет. А как иначе? Иначе не будет допуска к работе. Считаю, что это вымогательство. Почему навязываются медицинские услуги, не обеспеченные страховым полисом.
- Спасибо, что сделали дорогу на Черемушках, но остановка в сторону посёлка Боровой, это кошмар. Теперь маршрутка номер 17 там не останавливается, если только пассажир там не выходит. Ждёшь минимум по минут 30. Хотя машины проезжают каждые 5-10 минут, но они все едут мимо. Остановку срезали - не заехать, не выехать. А если там остановился автобус, то всё, все маршрутки мимо. А летом там будет ещё и дачный автобус стоять. И как быть? Чтобы доехать до посёлка Боровой зимой с ребёнком после садика, надо очень долго ждать, пока кто-нибудь туда заедет.
- Медицина должна быть в приоритете, о ней уже лет 10 трубим, а толку нет. Город 100-тысячник - нет гастроэнтеролога, а вы дороги ремонтируете. Зарплаты низкие, платно не побегаешь, ковид все ещё больше усугубил. Жена к эндокринологу попасть не может, записи нет, а ей каждые полгода наблюдаться надо. Ну позор же. Из Минздрава отписки, а врачей как не было, так и нет.
- Сейчас в области снова достали и обсуждают план областных свалок. Из этого плана не убрали свалку в районе кладбища. Озвучьте, как не равнодушный мэр, своё мнение по этому поводу для горожан, не стесняйтесь. Если от вас снова будет заявление, что вы как чиновник обязаны будете выполнять не волю горожан, а решение областных чиновников, то знайте, народ такого не простит никогда.
- Когда Мерседесы в Бердске начнут производить?
- Когда исчезнет "вечная" лужа возле ТЦ Аура? Будет ли закончен ремонт ул. Ленина, от ул. Кирова до Спортивной? Будет ли построен общественный туалет на Микрорайоне?
- Хотелось бы спросить нашего главу, вы с Захаровым нормальные???? Ведь даже дураку понятно, что делать дороги, когда лужи и снег, это бред полный. Весной дорог не будет. Почему вы детей, которые живут в общежитиях, ни во что не ставите???? Вы делаете детские площадки там, где меньше вложений требуется, при этом не думая о детях. Я лично ходил и просил хотя бы огородить площадку на Островского, 73, но толку ноль. Вы каждый день чистите дроги, при этом забываете про тротуары. Может хватит думать только о водителях? Мы тоже не хотим ползать по сугробам.
- Уважаемый Евгений Анатольевич, к вам обращается многодетная мама семерых деток Лукашова Татьяна. У нашей семьи есть очень важный жизненный вопрос, касающийся расширения жилья. Мы живём в двухкомнатной квартире, площадь которой составляет 42 кв.м. Помогите нам в этом вопросе, как нам расширить жилье, какие программы существуют, куда обращаться и т.д. Будем очень благодарны, если все-таки наш вопрос останется не бездейственным.