«Мне бывает стыдно. За безразличие. За отписки»: Задайте свой вопрос мэру Бердска Евгению Шестернину по итогам 2021 года и планах на будущее

Традиционно в канун Нового года редакция "Курьер.Среда" принимает вопросы жителей Бердска для главы города Евгения Шестернина. 2021-й год - не исключение. Сегодня, 16 ноября, редакция дает старт сбору новых вопросов.
В течение первых пяти лет своей работы в Бердске Евгений Шестернин развернуто отвечал на все вопросы горожан. Однако позднее получить ответы от главы города на вопросы бердчан стало очень сложно. Кстати, в 2019 году Евгений Анатольевич так ответил на вопрос о том, за что ему стыдно:
- Мне бывает стыдно. За безразличие. За отписки. Вот отписки — это проявление явного безразличия. Самый простой индикатор. Я с этим мириться не могу.
На вопросы по итогам 2020 года глава администрации Бердска ответил в формате письменного ответа на запрос. В конце года он неоднократно уверял курьеровцев, что обязательно ответит на наши вопросы. Позже он сослался, что не видит смысла в нем. 24 декабря "Курьер. Среда. Бердск" отправил официальный запрос администрацию Бердска на имя Евгения Шестернина с 30 вопросами. В итоге ответы были получены лишь на 14.
А в 2021 году произошло немало глобальных событий в мире, России и Бердске, которые отразились на жизни бердчан. Например, в этом году состоялись новые выборы главы Бердска. Им снова стал Евгений Анатольевич. Произошли мощные перестановки в рядах управленческого состава КБУ Бердска, выявилось новое уголовное дело в муниципальном приюте для животных "Надежда", земли с заброшками Минобороны купил бизнесмен Виктор Голубев. Безусловно, коронавирус прошелся по бердчанам крайне сурово - вводятся QR-коды в ресторанах и кафе, пассажиры маршруток и автобус обязаны носить маски, а периодические нерабочие дни вводят некоторых горожан с ступор.
С какими потерями и успехами прошел 2021 год для Бердска - очень ждем ваши вопросы на злободневные темы и ответы на них от мэра Евгения Шестернина.
В интервью с градоначальником мы хотим подвести итоги этого года, поэтому принимаем вопросы на следующие темы:
канализация и водоснабжение Бердска;
благоустройство;
ремонт дворов;
ремонт дорог;
стратегическое развитие Бердска;
новый генеральный план города;
бизнес, промышленность и инвестиции;
экологические проблемы;
строительство;
медицина;
работа администрации;
культура;
архитектура.
Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для мэра вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу [email protected]
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС МЭРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос мэру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема вопросов — 30 ноября!
1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на страницах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!