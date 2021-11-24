Чтение Таро на одну карту для каждого знака зодиака на 24 ноября 2021 года

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в среду, 24 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет Your Tango.
Но что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро в среду?
Что ожидает вас от чтения карт Таро вашего знака зодиака в среду, 24 ноября 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Шестерка Кубков
Не позволяйте себе нервничать из-за того, что вы не можете контролировать. Возможно, вы не сможете справиться со всем, что бросает вам жизнь, но вы в состоянии справиться, и это пока хорошо!
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Дьявол
Вы сейчас не в лучшем положении из-за ощущения, что ваша боль и страдания могут затянуть вас, но вы намного сильнее, чем вы думаете, Телец. Столкнитесь лицом к лицу с этими страхами. Вы получили это!
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Император
Никто не любит драться, но иногда вам нужно защищать то, во что вы верите. Конфронтация - не обязательно плохо, если для этого есть веские причины.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Мир
Вы идете за поворот и скоро окажетесь в потрясающем положении. Вам не нужно беспокоиться о будущем. Вещи ждут вас.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Луна
Нельзя доверять человеку, если вы поймали его на лжи вам снова и снова. Ты ничего не сделал, Лео. Есть причины, которых вы, возможно, никогда не поймете. Ваша работа - принять и двигаться вперед.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Верховная Жрица
Когда ваши сердечные струны натянуты, вы знаете, что должны действовать. Вы влюблены, и с этим ничего не поделать. Позвольте своим чувствам указать путь.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Отшельник
Не прячь свою боль за улыбкой. Это нормально - хотеть побыть наедине с собой, пока вы все еще лечитесь, но один или два друга, которые хотят подбодрить вас, - это хорошо. Разрешить это.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая
Вы готовы пошуметь, а это означает нарушение статус-кво. Возможно, вам сначала придется нарушить несколько правил, чтобы добиться определенного результата, но это цена творчества.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Семерка Жезлов
Положите ручку на бумагу и начните записывать свои творческие планы. Ваше воображение сейчас широко открыто. Итак, не позволяйте этой энергии уйти, не используя ее.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая
Когда ты видишь красные флаги, Козерог, не игнорируй их. Обратите внимание на знаки, которые находятся перед вашими глазами. Они здесь по какой-то причине - чтобы вы не ошиблись.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая
Иногда жизнь может быть дезорганизованной, но сейчас нет причин бросать курить. Вы освоите вещи. Теперь это ново для тебя. Вы увидите, как быстро вы адаптируетесь, когда научитесь тому, что делаете.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Семерка пентаклей
Вы без сомнения добьетесь успеха в том, что делаете. Вы можете неуверенно смотреть в будущее, но верьте, что у вас все хорошо и все будет именно так, как должно быть.